Сильные грозы и шквалистый ветер обрушились минувшей ночью на несколько регионов Франции

Во Франции жертвами последствий шторма стали 2 человека, более 53 тыс. домов обесточены Сильные грозы и шквалистый ветер обрушились минувшей ночью на несколько регионов Франции

Сильные грозы, шквалистый ветер и крупный град обрушились минувшей ночью на несколько регионов Франции. В результате непогоды погибли 2 человека, около 53 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения.

Как сообщили местные СМИ, непогода привела к разрушениям и перебоям с электричеством в ряде районов страны.

По данным электросетевой компании Enedis, без света остались 53 тыс. домохозяйств. Особенно пострадали домохозяйства в регионах Овернь — Рона — Альпы и Новая Аквитания.

В городе Обена в регионе Овернь — Рона — Альпы повреждены сотни автомобилей, а также кровли и окна жилых домов.

Около 100 человек были эвакуированы из своих домов в пункты временного размещения, по меньшей мере 5 человек получили ранения.

Смерч, обрушившийся на город Сент-Этьен в департаменте Луара, привел к опрокидыванию двух грузовиков на автомагистрали A72.

Движение транспорта затруднено. В том же департаменте пожарные из-за неблагоприятных погодных условий выезжали на более чем 600 вызовов.

В коммуне Сен-Кантен-Фаллавье в департамент Изер сильный шторм вырвал с корнями деревья, повалены электрические столбы, ветром сорвало крыши с домов.

Погибли 2 человека

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране погибли 2 человека.

В деревне Сен-Виктюрньен в регионе Новая Аквитания 30-летняя женщина погибла в результате падения дерева.

В коммуне Доломьё в регионе Овернь — Рона — Альпы в мастерской, загоревшейся от удара молнии, было обнаружено тело 37-летнего мужчины.​​​​​​​

