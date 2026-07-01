Во Франции в 6 департаментах объявлен «красный уровень» тревоги из-за риска лесных пожаров В департаментах Ардеш, Дром и Вар объявлен «оранжевый уровень» тревоги

Во Франции в 6 департаментах объявлен «красный уровень» тревоги из-за риска лесных пожаров.

На фоне экстремальной жары, которая сохранялась в стране на протяжении двух недель, в ряде департаментов был повышен уровень предупреждения в связи с угрозой лесных пожаров.

Согласно заявлению французской метеорологической службы Meteo-France, из-за риска лесных пожаров в 6 южных департаментах объявлен «красный уровень» тревоги, а в департаментах Ардеш, Дром и Вар - «оранжевый уровень».

Представитель Национальной федерации пожарных Франции Давид Аннотель в комментарии общественной радиостанции Franceinfo заявил, что, несмотря на то что сейчас только 1 июля, они уже обеспокоены угрозой лесных пожаров.

Аннотель также отметил, что один из каждых девяти лесных пожаров возникает по вине человека. В связи с этим он призвал соблюдать решения префектур, не курить в лесах и разводить мангалы только на бетонных площадках.

По его словам, техника и личный состав уже испытывают серьезную нагрузку из-за сложившейся ситуации. Аннотель отметил, что ресурсы пожарных не безграничны, а им предстоит продержаться в таком режиме еще два месяца.

Он подчеркнул, что нынешние погодные условия повышают риск возникновения пожаров: скорость ветра достигает 30 км в час, уровень влажности опускается ниже 30 %, а температура воздуха держится выше 30 градусов.