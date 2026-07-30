В стране с начала года выгорело 116 тысяч гектаров территории

Во Франции в 21 департаменте объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары В стране с начала года выгорело 116 тысяч гектаров территории

Во Франции, оказавшейся под воздействием новой волны сильной жары, в 21 департаменте повышен уровень погодной опасности до оранжевого.

Французская метеорологическая служба Meteo-France сообщила, что оранжевое предупреждение объявлено в 21 департаменте, большинство из которых расположены на юге страны, включая Жиронду и Ланды, где продолжаются лесные пожары.

Кроме того, в 29 департаментах объявлен «высокий» уровень пожарной опасности, а в департаментах Мозель и Мёрт-и-Мозель риск возникновения пожаров оценивается как «очень высокий».

Пожар в Жиронде частично взят под контроль

В департаменте Жиронда продолжается борьба с пожаром, который начался 22 июля. Огонь уничтожил более 42 тысяч гектаров территории и вынудил эвакуировать свыше 220 тысяч человек. Тушение пожара с воздуха и земли продолжается, однако распространение пламени удалось частично остановить.

В Жиронде вновь открыта для движения автомагистраль A63. Власти департамента также сообщили, что около 84 тысяч жителей девяти городов и населенных пунктов, ранее эвакуированных из-за пожара, могут вернуться в свои дома.

Кроме того, пожар в городе Бриньоль в департаменте Вар был полностью потушен в ночь накануне после того, как уничтожил 130 гектаров территории. При ликвидации возгорания пострадали четыре пожарных.

Франция переживает крупнейший в своей истории сезон лесных пожаров: с начала года в стране сгорело 116 тысяч гектаров территории.