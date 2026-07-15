Во Франции в ходе беспорядков после полуфинала ЧМ задержаны более 160 человек После поражения сборной Франции от Испании в крупнейших городах страны вспыхнули беспорядки

В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки после того, как национальная сборная уступила Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира по футболу. Сообщается, что в ходе уличных столкновений в Париже и Леоне было задержано более 160 человек.

Как сообщила администрация региона Овернь — Рона — Альпы, группа людей, в основном молодежь, собралась на площади Белькур в Лионе после матча Франция — Испания.

В заявлении властей отмечается, что участники группы бросали в сотрудников правопорядка посторонние предметы и петарды. Прибывшие на место полицейские применили меры для разгона группы, а участники беспорядков были задержаны.

По данным местных СМИ, в ходе столкновений в Лионе задержаны 20 человек, а также один подозреваемый — в рамках расследования по факту ранения человека огнестрельным ранением в районе Гийотьер. Источники в парижской полиции сообщили, что в столице и пригородах были задержаны 141 человек.

Вчера в городе Даллас в США состоялся полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал.​​​​​​​

