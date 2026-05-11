Во Франции в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек В Ницце один из пассажиров автомобиля открыл огонь, произведя несколько выстрелов

По данным телеканала BFM TV, в понедельник, 11 мая в городе Ницца, расположенном в департаменте Приморские Альпы (Франция), в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Со ссылкой на источник в полиции телеканал сообщил, что автомобиль с двумя пассажирами проехал по району, после чего один из них, как предполагается, открыл огонь, произведя несколько выстрелов.

Согласно сообщению, в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще около четырех получили ранения.

Власти пока не сообщили подробностей о мотивах или характере нападения.