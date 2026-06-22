В Париже для поддержания порядка было задействовано около 4 800 сотрудников полиции

Во Франции во время празднования Дня музыки задержали 243 человека В Париже для поддержания порядка было задействовано около 4 800 сотрудников полиции

Во Франции в рамках мероприятий, посвященных Дню музыки, были задержаны 243 человека.

Как сообщают национальные СМИ со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Франции, во время ежегодных мероприятий, которые проходят 21 июня, в целом по стране не произошло крупных инцидентов, способных серьезно нарушить общественный порядок.

МВД Франции сообщило, что в Париже были задействованы около 4 800 полицейских. В ходе музыкальных мероприятий, проходивших в общественных местах в разных городах страны, в том числе в Париже, были задержаны 243 человека.

Ранее министерство запретило употребление алкоголя на открытых площадках во время мероприятий из-за сильной жары.