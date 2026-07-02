Во Франции более 90 человек утонули на фоне аномальной жары

Esra Taşkın, Elmira Ekberova
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Во Франции с 19 июня более 90 человек утонули на фоне аномальной жары, которая держалась в стране около двух недель.
Об этом в эфире телеканала RMC сообщила министр спорта Франции Марина Феррари.
По ее словам, число погибших в результате утопления, связанного с экстремально высокими температурами, вызывает серьезную обеспокоенность.
Феррари отметила, что в последние дни количество подобных случаев снизилось. По ее мнению, это связано с тем, что в период пика жары люди стали чаще искать прохладные места.
Министр подчеркнула, что особенно в первые дни аномальной жары утонуло большое число молодых людей. При этом, по ее словам, среди погибших нет какого-либо определенного профиля, однако дети младшего возраста остаются особенно уязвимыми и не должны находиться в воде без присмотра.
Она также заявила, что молодежь нередко подвергает себя опасности, купаясь в необорудованных каналах без надлежащего контроля, и подчеркнула необходимость развития обучения плаванию на открытой воде.
По словам Феррари, большинство случаев утопления произошло не в бассейнах, а в естественных водоемах, таких как озера.
Во Франции аномальная жара, начавшаяся в середине июня и продолжавшаяся около двух недель, привела к перегрузке больниц. Ранее сообщалось, что 26 июня только в Париже за один день из-за жары скончались 109 человек.