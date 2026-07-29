Во Флориде привели в исполнение сразу два смертных приговора в один день Казнены 68-летний Джеймс Арен Дакетт и 80-летний Доминик Энтони Оккиконе, самый пожилой заключенный в штате

В американском штате Флорида в один день были приведены в исполнение два смертных приговора.

Как сообщили администрация губернатора Флориды и пенитенциарные службы, в штате впервые за последние десять лет были проведены в исполнение два смертных приговора за один день.

Первым был казнен 68-летний Джеймс Арен Дакетт, бывший полицейский, признанный виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в 1987 году. Его привели в исполнение с помощью смертельной инъекции. Время смерти было зафиксировано в 13:19 по местному времени.

Вторым был казнен 80-летний Доминик Энтони Оккиконе, осужденный за убийство родителей своей бывшей девушки в 1986 году. Его казнь состоялась в 18:13 по местному времени.

Оккиконе стал самым пожилым заключенным, когда‑либо казненным в истории штата Флорида.

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Две казни в один день происходит во Флориде впервые с 1964 года. В целом же по США последний раз два человека были казнены с интервалом в три часа в 2017 году в штате Арканзас.

По распоряжению губернатора Флориды Рона Десантиса, чьи полномочия истекают в январе, в штате в этом году было проведено 12 казней. Это составляет более половины от общего числа смертных приговоров, приведенных в исполнение по всей стране в 2026 году (всего их 19).

Верховный суд США отклонил последние апелляции обоих осужденных, требовавших приостановить казни.