Во Флориде казнили самого пожилого заключенного в современной истории штата Осужденный был казнен путем смертельной инъекции

Дасти Рэй Спенсер, 74- летний осужденный за убийство своей супруги в 1992 году, стал самым пожилым заключенным, казненным в современной истории штата Флорида.

Смертный приговор Спенсеру был приведен в исполнение в тюрьме штата. Осужденный был казнен путем смертельной инъекции.

74-летний Спенсер стал самым пожилым заключенным, казненным в современной истории Флориды.

Кроме того, в следующем месяце в штате планируется привести в исполнение смертный приговор в отношении еще одного 74-летнего заключенного.