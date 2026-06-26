Во Флориде казнили самого пожилого заключенного в современной истории штата

Ayşe İrem Çakır, Olga Keskin
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Дасти Рэй Спенсер, 74- летний осужденный за убийство своей супруги в 1992 году, стал самым пожилым заключенным, казненным в современной истории штата Флорида.
Смертный приговор Спенсеру был приведен в исполнение в тюрьме штата. Осужденный был казнен путем смертельной инъекции.
74-летний Спенсер стал самым пожилым заключенным, казненным в современной истории Флориды.
Кроме того, в следующем месяце в штате планируется привести в исполнение смертный приговор в отношении еще одного 74-летнего заключенного.