Burak Dağ, Nariman Mehdiyev
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во время войны, начавшейся с ударов США и Израиля по Ирану.
В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля сообщается, что во время визита Нетаньяху встретился с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.
В заявлении отмечается, что визит Нетаньяху привел к «историческому прорыву» в отношениях между Израилем и ОАЭ.
Американская новостная платформа Axios в своем сообщении от 26 апреля писала, что во время войны сотрудничество между Израилем и ОАЭ в военной, разведывательной и безопасности сферах достигло высшего уровня.
Официальные лица, с которыми пообщался Axios, сообщили, что после встречи Нетаньяху с Аль Нахаяном в первые дни войны он отдал приказ об отправке в ОАЭ батареи «Железного купола», принадлежащей израильской армии, и десятков израильских солдат, ответственных за ее использование.
Посол США в Израиле Майк Хакаби, в свою очередь, на конференции в Тель-Авиве подтвердил, что во время войны Израиль направил в ОАЭ батареи «Железного купола» и военнослужащих, которые помогут в их обслуживании.