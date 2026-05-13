Во время атак на Иран Нетаньяху тайно посетил ОАЭ Во время визита Нетаньяху встретился с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во время войны, начавшейся с ударов США и Израиля по Ирану.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля сообщается, что во время визита Нетаньяху встретился с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

В заявлении отмечается, что визит Нетаньяху привел к «историческому прорыву» в отношениях между Израилем и ОАЭ.

Американская новостная платформа Axios в своем сообщении от 26 апреля писала, что во время войны сотрудничество между Израилем и ОАЭ в военной, разведывательной и безопасности сферах достигло высшего уровня.

Официальные лица, с которыми пообщался Axios, сообщили, что после встречи Нетаньяху с Аль Нахаяном в первые дни войны он отдал приказ об отправке в ОАЭ батареи «Железного купола», принадлежащей израильской армии, и десятков израильских солдат, ответственных за ее использование.

Посол США в Израиле Майк Хакаби, в свою очередь, на конференции в Тель-Авиве подтвердил, что во время войны Израиль направил в ОАЭ батареи «Железного купола» и военнослужащих, которые помогут в их обслуживании.