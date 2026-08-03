Во Владимирской области РФ сообщили о трех пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries Атаке дронов подвергся складской комплекс компании в Собинском округе

В результате атаки на логистический объект Wildberries во Владимирской области РФ пострадали 3 человека.

Об этом в Telegram-канале в понедельник, 3 августа сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно»,- следует из публикации.

Ранее Авдеев сообщал, что в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе мужчина получил повреждение в области головы. Кроме того, по его словам, повреждение ноги получила женщина из соседнего населенного пункта.

Склад Wildberries загорелся в результате атаки БПЛА

Утром в компании Wildberries-Russ сообщили, что в результате атаки БПЛА загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области. «Люди эвакуированы. На месте работают пожарные расчеты», - следует из публикации в Telegram.

Также сообщалось, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Атаки на логистические объекты Wildberries

Объекты крупнейшей российской платформы электронной коммерции Wildberries, подверглись атакам БПЛА с 22 июля по 2 августа. В частности, под удар порали логистические центры Wildberries в Тамбовской, Самарской и Московской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае.

Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в ночь на 18 июля. Украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.

Практически одновременно под удар попал другой логистический центр компании в Электростали в Подмосковье. Там также произошли пожар и разрушения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о десятках пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети американской компании X подтвердил обе атаки и заявил, что логистические центры использовались «для снабжения российской армии».

Новая угроза для складской инфраструктуры возникла 20 июля в Подмосковье. Сотрудников логистического центра Wildberries в Подольском городском округе эвакуировали в целях безопасности.

Следующая серия ударов пришлась на ночь 22 июля. На этот раз украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

Кроме того, накануне атаке подвергся складской комплекс компании в Самарской области РФ.