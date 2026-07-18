Ограничения в восточной части Финского залива были введены в утренние часы из-за соображений безопасности, - Силы обороны Финляндии

Восточную часть Финского залива временно закрыли для морского и воздушного движения Ограничения в восточной части Финского залива были введены в утренние часы из-за соображений безопасности, - Силы обороны Финляндии

Силы обороны Финляндии сообщили о временном ограничении воздушного и морского движения в восточной части Финского залива по соображениям безопасности. Об этом говорится в сообщении Сил обороны Финляндии, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, ограничения в восточной части Финского залива были введены в утренние часы из-за соображений безопасности.

При этом отмечается, что фактов проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию страны зафиксировано не было.

Введенные ограничения направлены на обеспечение готовности сил к реагированию на возможные угрозы, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на некоторое время было ограничено и движение морского транспорта в восточной части Финского залива.



По данным военных, цель этих мер — свести к минимуму влияние атак беспилотников на территорию Финляндии в свете российско-украинского конфликта.

Финская телерадиокомпания YLE, в свою очередь, сообщила, что в районе действия ограничений были подняты в воздух боевые самолеты.