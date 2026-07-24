Главы МИД стран заявили, что действия Израиля нарушают международное право и подрывают усилия по достижению справедливого и прочного мира

Восемь стран, включая Турцию, решительно осудили рейды на мечеть Аль-Акса Главы МИД стран заявили, что действия Израиля нарушают международное право и подрывают усилия по достижению справедливого и прочного мира

Министры иностранных дел Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании самым решительным образом осудили массовые вторжения израильских поселенцев на территорию мечети Аль-Акса, осуществлённые под руководством представителей израильских ультраправых кругов и при охране израильских сил безопасности.

В совместном заявлении министров отмечается, что они самым решительным образом осуждают эскалацию, вызванную действиями Израиля на территории мечети Аль-Акса (Харам аш-Шариф), в частности продолжающиеся массовые рейды поселенцев, проходящие под руководством израильских министров ультраправого толка и под защитой сил безопасности Израиля.

В документе также осуждаются развёртывание израильского флага во дворе комплекса Аль-Акса, установка двух палаток израильской полицией, а также любые другие действия, носящие провокационный характер.

«Действия Израиля являются провокационными и неприемлемыми»

Министры подчеркнули, что эти провокационные и неприемлемые действия представляют собой явное нарушение международного права, соответствующих резолюций ООН, а также исторического и правового статус-кво святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме.

В заявлении самым решительным образом осуждаются незаконные и экстремистские провокации, призывы к вторжениям и акты насилия, совершаемые израильскими ультраправыми министрами и группировками.

Авторы заявления предупредили, что подобные провокации разжигают ненависть и экстремизм, а также препятствуют усилиям по достижению справедливого и прочного мира на основе принципа сосуществования двух государств.

Министры также указали, что ограничения на доступ в Старый город Иерусалима и к расположенным там местам поклонения, а также дискриминационные и произвольные ограничения доступа к другим религиозным объектам в Старом городе являются грубым нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, и представляют собой незаконную попытку изменить исторический и правовой статус-кво.

В заявлении подчеркивается, что Израиль не обладает каким-либо суверенитетом над оккупированным Иерусалимом и расположенными там мусульманскими и христианскими святынями.

Министры осудили систематические нарушения и практику Израиля как «оккупирующей державы», направленные на изменение исторического, правового и демографического характера оккупированного Иерусалима, а также на подрыв священного статуса мусульманских и христианских святынь города.

Ситуация в Иерусалиме

Главы внешнеполитических ведомств вновь заявили о категорическом неприятии любых попыток изменить исторический и правовой статус Иерусалима и расположенных в нем мусульманских и христианских святынь. В этой связи они подчеркнули важность сохранения существующего статус-кво, признав особую роль «исторической хашимитской опеки» над святыми местами.

В совместном заявлении также подтверждается, что территория мечети Аль-Акса (Харам аш-Шариф) площадью 144 дунама является исключительно мусульманским местом поклонения, а единственным законным органом, обладающим исключительными полномочиями по управлению комплексом и регулированию доступа на его территорию, остаётся Управление по делам вакуфов Иерусалима и мечети Аль-Акса, входящее в структуру Министерства по делам вакуфов и исламских святынь Иордании.

Министры призвали Израиль как «оккупирующую державу» немедленно снять ограничения на доступ в Старый город Иерусалима и прекратить меры, препятствующие посещению мечети Аль-Акса мусульманами.

Кроме того, они призвали международное сообщество занять решительную позицию и добиться прекращения Израилем продолжающихся нарушений и незаконных действий в отношении мусульманских и христианских святынь Иерусалима, а также любых посягательств на их неприкосновенность.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, представляющий ультраправые силы, вновь посетил территорию мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме под охраной полиции и в сопровождении группы радикально настроенных еврейских активистов.