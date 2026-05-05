Вооруженный израильтянин ворвался на территорию школы на Западном берегу Достав оружие, израильтянин некоторое время гнался за охваченными паникой школьниками

Израильтянин, захвативший палестинские земли, на автомобиле въехал на территорию школы в городе Дженин на оккупированном Западном берегу и преследовал учеников.

По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе школы в населенном пункте Силе-эз-Захр к югу от Дженина. Радикально настроенный израильтянин въехал туда на автомобиле и начал преследовать учеников.

Достав оружие, израильтянин некоторое время гнался за охваченными паникой школьниками, после чего покинул место происшествия.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как радикально настроенный еврей заходит на территорию школьного двора, а ученики убегают от него.

Армия Израиля и израильтяне, захватывающие палестинские земли, практически ежедневно совершают рейды на палестинцев и их имущество на Западном берегу.

Согласно официальным палестинским данным, с октября 2023 года на Западном берегу резко участились нападения со стороны израильтян, захвативших палестинские земли, и армии Израиля. За этот период в результате атак погибли не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, около 22 тыс. были задержаны.

Также сообщалось, что только в апреле армия Израиля и израильтяне, захватившие палестинские земли, совершили на Западном берегу в общей сложности 1637 нападений на палестинцев.