«В очередной раз подчеркну: те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям», - председатель Госдумы РФ

Володин: Из России за первое полугодие выдворили 43,7 тыс. мигрантов «В очередной раз подчеркну: те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям», - председатель Госдумы РФ

Из России за первое полугодие 2026 года выдворили 43,7 тыс. мигрантов, что на 65,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. В феврале 2025 года федеральным законом МВД было предоставлено право принимать внесудебные решения.Как показывает анализ, введённые нормы работают, а полиция активно реализует данные полномочия», - написал Володин в «Максе»;

Володин отметил, что на прошлой неделе приняли закон, которым более чем в 2 раза расширили перечень статей КоАП, предусматривающих выдворение.

Сообщается, что теперь мигранты будут подлежать выдворению из РФ за нарушение 45 статей КоАП, в том числе неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы и др.

Володин указал, что начиная с 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

«В очередной раз подчеркну: те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям. А те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность её защищать», - подчеркнул спикер.