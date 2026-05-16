Володин: выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике в миллиарды долларов «По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП — не менее 5 млрд долл. Это только то, что на поверхности.Потерь будет больше», - считает председатель Госдумы РФ

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может привести к серьезным экономическим последствиям для республики. С такой точкой зрения выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что Армения вошла в Евразийский экономический союз в 2015 году. «За 10 лет её ВВП увеличился в 2,5 раза — с 10,55 млрд долл. до 26,37 млрд долл. Помимо доступа к огромному рынку сбыта получила льготы в энергетике.Наша страна продаёт Армении газ по 177,5 долл./тыс. куб. м.В это время цена в Европе составляет 633 долл./тыс. куб. м.», - отметил политик, указав на то, что «25% экспорта Армении приходится на Россию».

«На фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз товарооборот с нашей страной в 2025 году резко упал на 45,4%. И эта негативная тенденция сохраняется», - написал Володин в Телеграм-канале.

«По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП — не менее 5 млрд долл. Это только то, что на поверхности.Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам», - выразил уверенность политик.

Володин также обратил внимание на то, что в Армении наблюдаются «попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои».

«Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идёт гонение на церковь. Всё это ведёт к расколу общества.И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства», - утверждает политик.

«Цифры, представленные выше, говорят сами за себя.Выбор пути — это прежде всего выбор, основанный на воле народа.Какую бы должность политический деятель ни занимал, он должен этим руководствоваться», - заключил председатель Госдумы.