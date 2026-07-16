Волны сильной жары могут наносить экономике Германии ущерб в размере более 20 млрд евро Реальные издержки, которые чрезмерная жара наносит экономике Германии, могут значительно превысить озвученные прогнозы

В исследовании, опубликованном в Германии, отмечается, что связанные с изменением климата все более частые периоды сильной жары могут наносить экономике страны ущерб в размере более 20 миллиардов евро в год.

Согласно исследованию, подготовленному аналитической компанией Prognos для немецкой деловой газеты Handelsblatt, в случае регулярного воздействия сильных тепловых волн на Германию экономические потери могут превышать 20 миллиардов евро в год.

В рамках исследования было подсчитано, что каждый день, когда температура воздуха превышает 35 градусов, может обходиться экономике Германии примерно в 1 миллиард евро.

Одна только волна жары, наблюдавшаяся в последние две недели июня, привела к потерям в производстве и снижению производительности в немецкой экономике на сумму около 6,32 миллиарда евро.

Исследователи из «Prognos» прогнозируют, что под влиянием изменения климата Германия в будущем может сталкиваться с тремя-четырьмя волнами жары подобной интенсивности ежегодно, что может привести к увеличению годовых экономических потерь до более чем 20 миллиардов евро.

Наибольшее влияние от экстремальной жары испытывает обрабатывающая промышленность, однако высокий риск экономических потерь также существует в секторах здравоохранения и социальных услуг, розничной торговли, строительства и пищевой промышленности.

В расчёты не были включены рост цен на энергоносители, поломки оборудования, сбои в цепочках поставок и возможные долгосрочные повреждения инфраструктуры.

С учётом этих факторов реальные издержки, которые чрезмерная жара наносит экономике Германии, могут значительно превысить озвученные прогнозы.

В последние годы в Германии под влиянием изменения климата в летние месяцы всё чаще и дольше наблюдаются периоды сильной жары, и эксперты отмечают, что эта ситуация негативно сказывается не только на здоровье населения, но и на многих секторах, в первую очередь на производстве, транспорте и инфраструктуре.