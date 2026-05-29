В совместном пресс-релизе МЭА, МВФ и ВТО подчеркивается важность тщательного мониторинга цепочек поставок удобрений, а также событий в энергетической и экономической сферах

Война на Ближнем Востоке угрожает экономической стабильности планеты В совместном пресс-релизе МЭА, МВФ и ВТО подчеркивается важность тщательного мониторинга цепочек поставок удобрений, а также событий в энергетической и экономической сферах

Главы Международного энергетического агентства (МЭА), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной торговой организации (ВТО) выступили с предупреждениями о последствиях войны на Ближнем Востоке для мировой экономики, энергетики и торговли.

Согласно заявлению МВФ, главы МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО собрались 28 мая в рамках работы группы высокого уровня по координации, созданной в апреле с целью максимального усиления институционального реагирования на последствия продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

В совместном заявлении, опубликованном четырьмя организациями по итогам встречи, отмечается, что война оказывает «значительное и весьма асимметричное» влияние на энергоснабжение, продовольственную безопасность и экономическую деятельность в странах и регионах.

«Несмотря на то, что мировая экономика продолжает демонстрировать устойчивость, последствия конфликта непропорционально сильно сказываются на наиболее уязвимых странах в виде более высоких цен на топливо и удобрения, растущей неопределенности, а также рисков для занятости и источников средств к существованию. Рост цен на удобрения вызывает особую озабоченность в связи с тем, что многие страны вступают в сезон посева», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что в ответ на значительную потерю поставок через Ормузский пролив мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью: «Если движение судов не вернется к нормальному режиму, то в преддверии пикового спроса на нефть в летние месяцы в Северном полушарии мировые запасы нефти будут продолжать быстро истощаться, что создаст растущие риски с точки зрения топливной безопасности, рыночных условий и экономической устойчивости в более широком плане».

Подчеркнута важность прозрачности и координации

Данная встреча была организована с целью оценки ситуации в наиболее пострадавших странах и регионах, а также координации мер поддержки для тех, кто в ней нуждается. В ходе встречи были рассмотрены варианты усиления коллективной поддержки посредством многосторонних и двусторонних действий.

В пресс-релизе подчеркнута важность тщательного мониторинга цепочек поставок удобрений, а также событий в энергетической и экономической сферах.

В связи с этим подчеркивается, что в целях поощрения прозрачности, обмена опытом и выявления возникающих рисков проводится мониторинг и анализ мер, принимаемых правительствами для преодоления экономических последствий конфликта. В заявлении также говорится: «По мере развития ситуации мы будем поддерживать тесный контакт и продолжим координировать наши усилия по оказанию поддержки наиболее пострадавшим странам и обеспечению глобальной экономической стабильности».