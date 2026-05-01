ВОЗ сообщила о колоссальных потребностях в сфере здравоохранения в Газе

Ulviyya Amoyeva, Muhammet İkbal Arslan
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Потребности жителей сектора Газа в медицинской помощи остаются колоссальными, несмотря на режим прекращения огня.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, организация оказывает поддержку в создании нового семейного медицинского центра на севере эксклава, где услуги здравоохранения носят крайне ограниченный характер, а значительная часть населения не имеет к ним доступа.
Новый центр, отметил глава ВОЗ, предоставляет помощь непосредственно в местах проживания общин. «Потребности в сфере здравоохранения по всей Газе колоссальны», — подчеркнул Гебрейесус в публикации в социальной сети американской компании Х.
Он призвал обеспечить беспрепятственный и незамедлительный ввоз базовых лекарств и расходных материалов для масштабного восстановления медицинской системы. Глава ВОЗ также потребовал снять бюрократические барьеры, препятствующие поставкам лекарств, и прекратить ограничения на доступ гуманитарной помощи в регион.