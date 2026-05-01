ВОЗ сообщила о колоссальных потребностях в сфере здравоохранения в Газе Глава ВОЗ призвал обеспечить беспрепятственный и незамедлительный ввоз базовых медикаментов в эксклав

Потребности жителей сектора Газа в медицинской помощи остаются колоссальными, несмотря на режим прекращения огня.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, организация оказывает поддержку в создании нового семейного медицинского центра на севере эксклава, где услуги здравоохранения носят крайне ограниченный характер, а значительная часть населения не имеет к ним доступа.

Новый центр, отметил глава ВОЗ, предоставляет помощь непосредственно в местах проживания общин. «Потребности в сфере здравоохранения по всей Газе колоссальны», — подчеркнул Гебрейесус в публикации в социальной сети американской компании Х.

Он призвал обеспечить беспрепятственный и незамедлительный ввоз базовых лекарств и расходных материалов для масштабного восстановления медицинской системы. Глава ВОЗ также потребовал снять бюрократические барьеры, препятствующие поставкам лекарств, и прекратить ограничения на доступ гуманитарной помощи в регион.

