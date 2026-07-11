Представитель ВОЗ в Судане Шибле Сахбани сообщил, что вспышка холеры затронула многие провинции страны, особенно в регионах Дарфур и Кордофан

ВОЗ: Ситуация со вспышкой холеры в Судане ухудшается Представитель ВОЗ в Судане Шибле Сахбани сообщил, что вспышка холеры затронула многие провинции страны, особенно в регионах Дарфур и Кордофан

Ситуация со вспышкой холеры в Судане продолжает ухудшаться, с началом сезона дождей число заболевших и погибших может значительно возрасти. С таким предупреждением выступили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ в Судане Шибле Сахбани на пресс-конференции в Женеве сообщил, что вспышка холеры затронула многие провинции страны, особенно в регионах Дарфур и Кордофан.

По его словам, на сегодняшний день официально подтверждены более 1330 случаев заболевания холерой и 114 летальных исходов. При этом реальное число погибших может быть значительно выше из-за сотен тысяч людей, бежавших из Северного Кордофана на фоне боевых действий.



Сахбани отметил, что ситуация с холерой, вновь вспыхнувшей в стране, продолжает ухудшаться, тогда как с наступлением сезона дождей число заболевших и смертей может увеличиться.

По его словам, расчетный уровень летальности при холере достиг 13,7%, что является «чрезвычайно высоким» показателем. В ВОЗ опасаются, что сезон дождей приведет к дальнейшему распространению заболевания, - пояснил он.

Сахбани также привлек внимание к тому, что Северный Кордофан остается одним из основных районов боевых действий между Суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР), а система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает риск распространения инфекции в административном центре Северного Кордофана — городе Эль-Обейд. Медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей, а доступ населения к медицинской помощи остается крайне ограниченным, - указал он.

Кроме того, представитель ВОЗ сообщил, что организация заранее направила в Эль-Обейд медицинские принадлежности, которых хватит для оказания помощи более чем 25 тыс. человек. Однако этого недостаточно, подчеркнул Сахбани, призвав международных партнеров и доноров оказать содействие в доставке в регион медицинских средств и гуманитарной помощи.