ВОЗ: риск распространения хантавируса в мире остается низким

Muhammet İkbal Arslan, Olga Keskin
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Риск распространения хантавируса для населения планеты остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на еженедельном брифинге.
Гебрейесус отметил, что обсудил с властями Демократической Республики Конго (ДРК) новую вспышку лихорадки Эбола, выявленную в провинции Итури на северо-востоке страны.
По его словам, на данный момент подтверждено 13 случаев заражения вирусом Эбола.
Глава ВОЗ напомнил, что с 1976 года в ДР Конго было зарегистрировано 17 вспышек лихорадки Эболы.
«Вспышка Эболы напоминает о том, что вспышки заболеваний представляют собой постоянную угрозу для здоровья человека, а также подчеркивает важность сотрудничества и солидарности в вопросе постоянного укрепления глобальной безопасности здравоохранения», — сказал он.
Гебрейесус также вновь поблагодарил жителей испанского города Тенерифе на Канарских островах за солидарность, проявленную к пассажирам и экипажу судна MV Hondius, на борту которого были выявлены случаи хантавируса.
По его словам, ВОЗ сотрудничает примерно с 30 правительствами и другими сторонами для управления кризисом.
«Рад сообщить, что операция по эвакуации пассажиров судна из Тенерифе успешно завершена, и более 120 человек уже находятся под наблюдением в своих странах либо помещены на карантин в странах пребывания по пути к конечным пунктам назначения», — отметил глава ВОЗ.
Капитан судна Ян Доброговский и 26 членов экипажа продолжают находиться на борту MV Hondius, который, как ожидается, прибудет в Нидерланды 18 мая, - пояснил он.
«Со 2 мая новых летальных случаев не зарегистрировано»
Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ вновь подтверждает низкий риск распространения хантавируса для населения мира и продолжит публиковать обновления по мере необходимости. «На сегодняшний день ВОЗ получила сообщения о 10 случаях заболевания, включая три случая с летальным исходом», — сказал он.
По словам главы ВОЗ, восемь случаев лабораторно подтверждены как заражение вирусом Андес, еще два считаются вероятными.
При этом Гебрейесус обратил внимание на то, что со 2 мая новых летальных случаев после вспышки вируса на борту судна зарегистрировано не было.
«Учитывая инкубационный период, который может длиться до шести недель, в ближайшие дни возможно выявление новых случаев, когда пассажиры по возвращении в свои страны будут проходить карантин и тестирование в специализированных учреждениях или дома. Это не означает расширения вспышки», — пояснил он.
Глава ВОЗ также отметил, что работа по глобальному реагированию на хантавирус продолжается, и этот вопрос, наряду со многими другими, будет обсуждаться на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая откроется 18 мая в Женеве.
Хантавирус
Хантавирус, как известно, в основном передается от грызунов.
Вирус распространяется при вдыхании воздуха, содержащего частицы высохших экскрементов, мочи или слюны грызунов, а иногда — через укусы или царапины.
Заболевание вызывает такие симптомы, как высокая температура, усталость и мышечные боли.
В некоторых случаях болезнь может привести к дыхательной и почечной недостаточности, а также внутренним кровотечениям.