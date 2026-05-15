ВОЗ: риск распространения хантавируса в мире остается низким Глава ВОЗ обратил внимание на то, что со 2 мая новых летальных случаев после вспышки вируса на борту судна зарегистрировано не было

Риск распространения хантавируса для населения планеты остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на еженедельном брифинге.

Гебрейесус отметил, что обсудил с властями Демократической Республики Конго (ДРК) новую вспышку лихорадки Эбола, выявленную в провинции Итури на северо-востоке страны.

По его словам, на данный момент подтверждено 13 случаев заражения вирусом Эбола.

Глава ВОЗ напомнил, что с 1976 года в ДР Конго было зарегистрировано 17 вспышек лихорадки Эболы.

«Вспышка Эболы напоминает о том, что вспышки заболеваний представляют собой постоянную угрозу для здоровья человека, а также подчеркивает важность сотрудничества и солидарности в вопросе постоянного укрепления глобальной безопасности здравоохранения», — сказал он.

Гебрейесус также вновь поблагодарил жителей испанского города Тенерифе на Канарских островах за солидарность, проявленную к пассажирам и экипажу судна MV Hondius, на борту которого были выявлены случаи хантавируса.

По его словам, ВОЗ сотрудничает примерно с 30 правительствами и другими сторонами для управления кризисом.

«Рад сообщить, что операция по эвакуации пассажиров судна из Тенерифе успешно завершена, и более 120 человек уже находятся под наблюдением в своих странах либо помещены на карантин в странах пребывания по пути к конечным пунктам назначения», — отметил глава ВОЗ.

Капитан судна Ян Доброговский и 26 членов экипажа продолжают находиться на борту MV Hondius, который, как ожидается, прибудет в Нидерланды 18 мая, - пояснил он.

«Со 2 мая новых летальных случаев не зарегистрировано»

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ вновь подтверждает низкий риск распространения хантавируса для населения мира и продолжит публиковать обновления по мере необходимости. «На сегодняшний день ВОЗ получила сообщения о 10 случаях заболевания, включая три случая с летальным исходом», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, восемь случаев лабораторно подтверждены как заражение вирусом Андес, еще два считаются вероятными.

При этом Гебрейесус обратил внимание на то, что со 2 мая новых летальных случаев после вспышки вируса на борту судна зарегистрировано не было.

«Учитывая инкубационный период, который может длиться до шести недель, в ближайшие дни возможно выявление новых случаев, когда пассажиры по возвращении в свои страны будут проходить карантин и тестирование в специализированных учреждениях или дома. Это не означает расширения вспышки», — пояснил он.

Глава ВОЗ также отметил, что работа по глобальному реагированию на хантавирус продолжается, и этот вопрос, наряду со многими другими, будет обсуждаться на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая откроется 18 мая в Женеве.

Хантавирус

Хантавирус, как известно, в основном передается от грызунов.

Вирус распространяется при вдыхании воздуха, содержащего частицы высохших экскрементов, мочи или слюны грызунов, а иногда — через укусы или царапины.

Заболевание вызывает такие симптомы, как высокая температура, усталость и мышечные боли.

В некоторых случаях болезнь может привести к дыхательной и почечной недостаточности, а также внутренним кровотечениям.