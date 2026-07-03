Перебои с водоснабжением и переполненные убежища с антисанитарными условиями повышают риски для здоровья - директор программы ВОЗ по ЧС Сиро Угарте

ВОЗ предупредил о критической ситуации в системе здравоохранения Венесуэлы Перебои с водоснабжением и переполненные убежища с антисанитарными условиями повышают риски для здоровья - директор программы ВОЗ по ЧС Сиро Угарте

Медицинские службы в Венесуэле, пострадавшей от землетрясений, находятся под серьезным давлением, а медучреждения работают сверх своих возможностей. Об этом заявил директор Программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Сиро Угарте.

Угарте, который также занимает должность директора по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), выступил с оценкой ситуации на еженедельной пресс-конференции в отделении ООН в Женеве.

По его словам, сейчас организация располагает более четкой картиной того, как землетрясения, произошедшие на прошлой неделе, повлияли на систему здравоохранения Венесуэлы.

«Медицинские службы находятся под серьезным давлением, а учреждения работают сверх своих возможностей. PAHO/ВОЗ провели прямую оценку восьми объектов, и все они нуждаются в срочной поддержке. Три из них сообщили о структурных повреждениях, один объект находится в критическом состоянии и требует немедленного вмешательства», - сказал Угарте.

Он сообщил, что PAHO доставила в страну 6,2 тонны медицинских и чрезвычайных материалов, включая заранее размещенные по стране запасы, которые были распределены в первые 72 часа после бедствия.

«1 июля PAHO направила из своего стратегического резерва в Панаме четыре тонны базовых медицинских материалов для чрезвычайных ситуаций. Поставка включала травматологические материалы, медикаменты, полевое оборудование и средства индивидуальной защиты. Этого объема достаточно для обеспечения медицинских потребностей до 10 тысяч человек в течение трех месяцев», - отметил Угарте.

По его словам, на фоне сохраняющихся рисков для здоровья населения особенно уязвимыми остаются люди, размещенные во временных убежищах. Для них возросла угроза вспышек заболеваний, предотвращаемых вакцинацией, включая корь, дифтерию и коклюш, а также инфекций, передающихся через воду и переносчиков.

Угарте подчеркнул, что перебои в работе систем водоснабжения и санитарии, а также размещение людей в переполненных убежищах с недостаточными гигиеническими и санитарными условиями повышают риски для здоровья.

- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня заявила, что стоимость физического ущерба, напрямую вызванного землетрясениями, оценивается в 6,7 млрд долларов.

Сообщалось, что по состоянию на 27 июня число людей, заявленных родственниками как пропавшие без вести после землетрясений, превысило 68 тысяч, а число погибших выросло до 2 295.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших и пострадавших может увеличиться.