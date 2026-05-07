ВОЗ подтвердила хантавирус у 5 из 8 заболевших на круизном судне В данном случае речь идет о вирусе Андес - разновидности хантавируса, распространенной в Латинской Америке - гендиректор ВОЗ

У 5 из 8 человек, заболевших на судне, вышедшем из Аргентины, подтвержден хантавирус, еще 3 случая остаются подозрительными. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус на еженедельном брифинге ВОЗ прокомментировал случаи заражения хантавирусом на судне MV Hondius, которое вышло из Аргентины и в настоящее время направляется к Канарским островам.

Он напомнил, что 2 мая органы здравоохранения Великобритании проинформировали ВОЗ о группе пассажиров с тяжелым респираторным заболеванием на судне MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

«На данный момент зарегистрировано 8 случаев, включая 3 летальных исхода. Из 8 случаев 5 подтверждены как хантавирус, еще 3 остаются подозрительными», - сказал Гебрейесус.

По его словам, хантавирусы представляют собой группу вирусов, переносимых грызунами и способных вызывать тяжелые заболевания у человека. Люди, как правило, заражаются при контакте с инфицированными грызунами либо с их мочой, фекалиями или слюной.

Гебрейесус отметил, что в данном случае речь идет о вирусе Андес - разновидности хантавируса, распространенной в Латинской Америке и являющейся единственным известным типом, способным вызывать ограниченную передачу от человека к человеку.

«Во время предыдущих вспышек вируса Андес передача между людьми была связана с тесным и длительным контактом, особенно между членами семьи, близкими партнерами и медицинскими работниками. В нынешней ситуации, по всей видимости, происходит то же самое», - заявил он.

Глава ВОЗ напомнил, что первым заболевшим был мужчина, у которого симптомы появились 6 апреля и который умер на борту судна 11 апреля. По его словам, у пациента не были взяты образцы, а подозрения на хантавирус не возникло, поскольку симптомы напоминали другие респираторные заболевания.

Супруга этого пациента сошла на берег, когда судно прибыло на остров Святой Елены, и у нее также появились симптомы. По словам Гебрейесуса, ее состояние ухудшилось во время перелета в Йоханнесбург 25 апреля, а на следующий день она скончалась.

«У второго умершего пациента были взяты образцы. Они были исследованы в Национальном институте инфекционных заболеваний ЮАР, где было подтверждено заражение хантавирусом. Третий летальный исход был зафиксирован у женщины, находившейся на борту судна: симптомы у нее появились 28 апреля, а 2 мая она скончалась. Еще один мужчина обратился к судовому врачу 24 апреля. 27 апреля он был эвакуирован с острова Вознесения в ЮАР и сейчас находится в отделении интенсивной терапии», - сказал Гебрейесус.

Он сообщил, что врачи из Кабо-Верде поднялись на борт судна для оказания помощи еще трем пассажирам с симптомами. ВОЗ координировала их эвакуацию в Нидерланды для лечения.

Гебрейесус сообщил, что обратился к премьер-министру Испании Педро Санчесу с просьбой принять судно, и эта просьба была удовлетворена. Он поблагодарил Санчеса за «щедрость, солидарность и выполнение морального долга».

Судно направляется к Канарским островам

«Судно в настоящее время направляется к Канарским островам. Мы уверены в способности Испании управлять этим риском и оказываем ей поддержку. Еще раз подчеркиваю: мы оцениваем риск для населения Канарских островов как низкий. ВОЗ предоставила оператору судна рекомендации по медицинскому управлению ситуацией на борту. Всем пассажирам было предписано оставаться в своих каютах, каюты дезинфицируются, а все лица с симптомами будут немедленно изолированы», - заявил Гебрейесус.

По его словам, эксперт ВОЗ поднялся на борт судна в Кабо-Верде. Кроме того, два врача из Нидерландов и один специалист Европейского центра профилактики и контроля заболеваний будут оставаться на судне до его прибытия к Канарским островам.

«Они проводят медицинскую оценку всех находящихся на борту и собирают информацию для оценки рисков заражения. ВОЗ разрабатывает пошаговые оперативные рекомендации для безопасной и уважительной высадки пассажиров и экипажа по прибытии, а также для продолжения их поездок», - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус также сообщил, что ВОЗ проинформировала 12 стран, граждане которых сошли на берег на острове Святой Елены. Среди них - Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.

Хантавирус

Хантавирус известен как заболевание, которое в основном передается от грызунов.

Заражение происходит при вдыхании воздуха, содержащего частицы высохших фекалий, мочи или слюны грызунов, а в некоторых случаях - при укусе или царапине грызуна.

Среди симптомов вируса - высокая температура, усталость и мышечные боли. Хантавирус также может вызывать дыхательную недостаточность, а в некоторых случаях протекать с внутренними кровотечениями и почечной недостаточностью.