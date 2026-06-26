Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил, что число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 235, а более 4 300 человек получили ранения

ВОЗ: Первые 72 часа имеют решающее значение для спасения жизней в Венесуэле Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил, что число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 235, а более 4 300 человек получили ранения

Директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Чиро Угарте заявил, что в Венесуэле, где произошло два крупных землетрясения подряд, первые 72 часа имеют решающее значение для спасения жизней.

Угарте, который также занимает должность директора по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), выступил с оценкой ситуации на еженедельной пресс-конференции в Женевском офисе ООН вместе с пресс-секретарем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенсом Лерке и пресс-секретарем Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмаршем.

Обратив внимание на уязвимость системы здравоохранения Венесуэлы и на то, что страна уже давно борется с гуманитарным кризисом, Угарте заявил: «Шок от этих двух землетрясений выявил потребность в значительной дополнительной поддержке, включая медицинские материалы, оказание помощи при травмах, оценку состояния медицинских учреждений и координацию действий. По мере продолжения поисково-спасательных операций, оказания помощи пациентам и оценки ущерба число погибших и раненых будет продолжать расти», — сказал он.

Директор отметил, что главным приоритетом является спасение как можно большего числа людей и оказание раненым неотложной медицинской помощи, спасающей жизнь:

«Первые 72 часа имеют решающее значение для спасения жизней. Усилия сосредоточены на обеспечении своевременной медицинской помощи пострадавшим. Среди приоритетных задач в сфере неотложной медицинской помощи — управление массовыми травмами и оказание помощи пострадавшим, особенно в районах, где обрушились здания и продолжаются поисково-спасательные операции».

Отметив, что обеспечение оказания критически важных медицинских услуг также имеет огромное значение, Угарте заявил, что, в частности, люди, находящиеся в временных убежищах, столкнутся с серьезными проблемами в области здравоохранения.

Главный приоритет — поисково-спасательные работы

Лаэрке, в свою очередь, заявил, что землетрясение является одним из самых разрушительных событий, которые могут произойти в любой стране.

Отметив, что в настоящее время для Венесуэлы развернута международная мобилизация, Ларке сказал: «Вся система гуманитарной помощи действует очень быстро и в широких масштабах, поддерживая меры реагирования, осуществляемые под руководством правительства Венесуэлы. Главный приоритет — поисково-спасательные работы. Конечно, наши мысли с выжившими, особенно с теми, кто не знает, живы ли их близкие или погибли. Поэтому поисково-спасательные работы — это самое важное, что необходимо сделать как можно быстрее».

Заявив о начале масштабной мобилизации через Международную сеть консультативных групп по поиску и спасению, он подчеркнул, что эта сеть объединяет опытные национальные команды со всего мира.

«Всего было задействовано 25 команд (из разных стран) с общим числом 1000 спасателей со всего мира, и их число будет расти. 17 из этих 25 команд — это команды по поиску и спасению в городских условиях. Остальные команды прибудут сегодня и в ближайшие дни и приступят к операциям сразу же после прибытия», — добавил Лаэрке.

Он также сообщил, что была задействована Система оценки и координации действий ООН в случае бедствий (UNDAC): «Эта группа будет оказывать поддержку в проведении спасательных операций в Венесуэле».

6,9 миллиона венесуэльских беженцев и мигрантов находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна

Пресс-секретарь УВКБ ООН Солтмарш заявил, что они мобилизовали персонал и ресурсы для ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле, которые привели к масштабным разрушениям и оставили тысячи людей в острой нужде.

Отметив, что правительство объявило чрезвычайное положение, включающее меры по эвакуации, приостановку предоставления некоторых услуг, а также мобилизацию медицинских и спасательных бригад, Солтмарш продолжил словами:

«Похоже, что землетрясения значительно увеличат существующие риски для уязвимых групп населения по всей стране, включая беженцев, возвращающихся лиц и других людей. В качестве лидера кластера по гуманитарной защите УВКБ ООН тесно сотрудничает с властями и партнерами по оказанию гуманитарной помощи с целью оценки потребностей и недостатков в пострадавших районах, а также координации своевременного, эффективного и взаимодополняющего реагирования со стороны всех заинтересованных групп».

Солтмарш напомнил, что к концу 2025 года Венесуэла принимала более 210 тысяч беженцев, лиц, ищущих убежища, и других соответствующих лиц, находящихся под опекой УВКБ, и сообщил: «Кроме того, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна находятся 6,9 миллиона венесуэльских беженцев и мигрантов, из которых 4 миллиона нуждаются в помощи». — сообщил он.

В Венесуэле произошло два сильных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что вчера в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два последовательных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил, что число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 235, а более 4 300 человек получили ранения.

Пока продолжаются поисково-спасательные работы, существуют опасения, что число погибших и раненых может увеличиться.