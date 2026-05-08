ВОЗ оценила риск распространения хантавируса для населения мира как низкий В организации сообщили, что случаев заражения хантавирусом в регионе Восточного Средиземноморья пока не зарегистрировано

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время оценивает риск, который случаи заражения хантавирусом на пассажирском судне в Атлантическом океане могут представлять для населения мира, как низкий. Об этом сообщила директор Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

Балхи опубликовала заявление в соцсети американской компании X в связи с выявлением хантавируса у пассажиров судна MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде у западного побережья Африки.

По ее словам, ВОЗ внимательно отслеживает серию случаев заражения хантавирусом, связанных с пассажирским судном в Атлантическом океане, и координирует международное реагирование. Балхи отметила, что в регионе Восточного Средиземноморья на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что хантавирусная инфекция встречается редко, однако может вызывать тяжелые заболевания. Вирус передается человеку при контакте с инфицированными грызунами, а также с их мочой, фекалиями или слюной.

Балхи указала, что на начальном этапе среди симптомов могут наблюдаться высокая температура, головная боль, мышечные боли и тошнота. При этом заболевание может быстро перейти в тяжелую форму с поражением дыхательной системы, а летальность в некоторых случаях может достигать 50 %.

«Поэтому ранний доступ к интенсивной поддерживающей терапии имеет критически важное значение», - подчеркнула она.

По данным Балхи, тип хантавируса, выявленный в данном случае на судне, относится к вирусу Андес. Он распространен в Латинской Америке и считается единственным видом хантавируса, для которого известна ограниченная передача от человека к человеку при тесном и продолжительном контакте.

«ВОЗ в настоящее время оценивает риск, который этот инцидент представляет для населения мира, как низкий. Мы продолжаем следить за ситуацией и предоставлять обновленную информацию», - заявила Балхи.

Ранее хантавирус был выявлен у пассажиров судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Трое инфицированных скончались.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус известен как заболевание, которое в основном передается от грызунов.

Заражение может произойти при вдыхании воздуха, загрязненного высохшими фекалиями, мочой или слюной грызунов, а также в отдельных случаях при укусе или царапине. Среди симптомов заболевания - высокая температура, усталость и мышечные боли.

Вирус также может вызывать дыхательную недостаточность, а в некоторых случаях заболевание сопровождается внутренними кровотечениями и почечной недостаточностью.