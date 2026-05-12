ВОЗ не выявила признаков масштабной вспышки хантавируса

В настоящее время нет признаков, указывающих на начало более крупной вспышки хантавируса, а глобальный риск для здоровья остается низким. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он предупредил о возможном росте числа случаев заражения.

Гебрейесус выступил на пресс-конференции по ситуации с хантавирусом, состоявшейся в резиденции премьер-министра Испании в Мадриде совместно с главой испанского правительства Педро Санчесом.

Он напомнил, что прошло 10 дней с тех пор, как ВОЗ впервые сообщила о случаях хантавируса на пассажирском судне MV Hondius под флагом Нидерландов, и поблагодарил власти Испании за то, что они сразу после этого приняли судно для эвакуации.

«Как вы слышали от премьер-министра Санчеса, все пассажиры были высажены с судна и покинули Тенерифе. Само судно MV Hondius сейчас направляется в Нидерланды. Около 150 человек из 23 стран провели на этом судне несколько недель, и это, должно быть, было очень пугающим опытом. Некоторые пассажиры испытывали психологическое истощение. Они также имеют право на достойное и гуманное обращение», - сказал он.

Гебрейесус отметил, что некоторые люди в разных странах выступали за то, чтобы пассажиры оставались на судне на протяжении всего периода карантина, однако, по его словам, это было бы бесчеловечно и необоснованно.

«Мы считали, что этих пассажиров можно безопасно высадить с судна как для них самих, так и для жителей Тенерифе, - при уважении прав человека пассажиров и членов экипажа. Мы говорили, что риск как для жителей Тенерифе, так и в глобальном масштабе низок, и на протяжении всей прошлой недели все наши усилия были направлены на то, чтобы удержать этот риск на низком уровне», - заявил глава ВОЗ.

ВОЗ продолжает оценивать глобальный риск для здоровья как низкий

Гебрейесус сообщил, что ВОЗ продолжает оценку ситуации с хантавирусом.

«Оценка ВОЗ по-прежнему указывает на низкий глобальный риск для здоровья. На данный момент зарегистрировано 11 случаев, включая три летальных исхода. Все 11 случаев выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна», - сказал он.

По его словам, в 9 из 11 случаев подтвержден вирус Andes, еще два случая считаются вероятными. Гебрейесус подчеркнул, что подозреваемые и подтвержденные случаи изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего распространения инфекции.

«Сейчас нет признаков того, что мы наблюдаем начало более крупной вспышки. Однако, разумеется, ситуация может измениться. С учетом длительного инкубационного периода вируса в ближайшие недели возможно выявление новых случаев. Каждая страна, куда были возвращены пассажиры, несет ответственность за мониторинг их состояния здоровья. Рекомендация ВОЗ заключается в том, чтобы они находились под активным наблюдением в специально определенном карантинном учреждении или дома в течение 42 дней с момента последнего контакта с 10 мая до 21 июня», - отметил Гебрейесус.

Он добавил, что все лица с симптомами должны быть немедленно изолированы и получить лечение. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация продолжит тесно сотрудничать со специалистами во всех странах, затронутых вирусом.

Система здравоохранения в Газе буквально рухнули

Отвечая на вопрос «Анадолу» об ожидаемом росте числа случаев хантавируса и последней ситуации в Газе, Гебрейесус заявил, что ожидаются новые случаи заражения хантавирусом. «Как вы помните, первый случай на судне был выявлен 6 апреля, и до того момента, пока не было подтверждено, что он заразен, то есть примерно до 24 или 25 апреля, происходило большое количество контактов с пассажирами. Инкубационный период хантавируса составляет от 6 до 8 недель. Поэтому, особенно с учетом контактов на судне до начала мер по предотвращению инфекционных заболеваний, а также некоторых событий во время поездки, мы ожидаем новых случаев», - пояснил он.

Гендиректор напомнил, что пассажиры уже отправились в свои страны, и отметил, что государства взяли на себя ответственность и реализуют все необходимые меры.

Говоря о ситуации в Газе, Гебрейесус сообщил, что после вступления в силу режима прекращения огня наблюдаются улучшения в вопросах доступа и медицинской эвакуации, однако они пока не достигли ожидаемого уровня, а полного доступа по-прежнему нет.

Глава ВОЗ подчеркнул, что Газе необходим полный доступ к помощи.

«Например, если говорить о количестве грузовиков, которые должны въезжать в Газу, в среднем ежедневно должно поступать 600 грузовиков, однако этого не происходит. Поэтому, думаю, в этом вопросе, как и в объеме необходимой помощи, должны быть улучшения. Помощь должна доставляться ежедневно», - сказал он.

Гебрейесус также отметил, что значительная часть грузовиков, въезжающих в Газу, имеет коммерческое назначение. По его словам, пункты пропуска для грузовиков должны в большей степени использоваться для доставки гуманитарной помощи, чтобы люди могли получить к ней доступ.

Он подчеркнул, что трудности в Газе сохраняются. «Из-за разрушения инфраструктуры больницы и система здравоохранения буквально рухнули. Это еще одна проблема. Наш приоритет — восстановить систему и убедиться, что люди получают необходимые услуги или имеют к ним доступ. Однако из-за произошедшего разрушения доступ к медицинским услугам по-прежнему находится на минимальном уровне», - сказал Гебрейесус.