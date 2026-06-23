267 из них завершились летальным исходом

ВОЗ: в ходе вспышки Эболы в ДР Конго подтверждены 1048 случаев заражения 267 из них завершились летальным исходом

В Демократической Республике Конго (ДР Конго) подтверждены 1048 случаев заражения вирусом Эбола, 267 из них завершились летальным исходом. Об этом сообщил директор по операциям предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд.

Махамуд выступил с оценками на еженедельной пресс-конференции Отделения ООН в Женеве.

По его словам, вспышка Эболы в ДР Конго продолжает распространяться.

«По данным Министерства здравоохранения ДР Конго, по состоянию на вчерашний день было зарегистрировано 1048 подтвержденных случаев, 267 из них завершились летальным исходом. Это самое большое число подтвержденных случаев за первый месяц вспышки болезни Эбола в ДР Конго », - заявил Махамуд.

Он подчеркнул, что для сдерживания распространения вспышки необходимо расширять меры реагирования, и этот процесс уже начался.

Махамуд отметил, что за последние две недели число коек в 19 медицинских центрах превысило 500, а местные медицинские работники усилили эпидемиологический надзор.

«Все больше людей осознают риски, связанные с Эболой, и обращаются за средствами и поддержкой, чтобы защитить себя», - сказал он.

Вспышка Эболы

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго была объявлена 15 мая после выявления 246 подозрительных случаев и 65 смертей в провинции Итури на востоке страны.

17 мая ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения в связи с повторным появлением вспышки Эболы.

По данным органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола - «Бундибугио». Одобренного лечения или вакцины против него нет.