Более 33 млн человек нуждаются в помощи. Из них 21 млн нуждается в медицинской помощи, - Шибли Сахбани

ВОЗ: в Судане продолжается крупнейший в мире гуманитарный кризис Более 33 млн человек нуждаются в помощи. Из них 21 млн нуждается в медицинской помощи, - Шибли Сахбани

Судан остается страной с крупнейшим гуманитарным кризисом в мире. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Шибли Сахбани на еженедельном брифинге.

Представитель ВОЗ напомнил, что уже более двух лет участвует в пресс-конференциях ООН, рассказывая о ситуации в Судане.

По его словам, несмотря на непрерывные гуманитарные усилия, а также самоотверженную работу суданских властей и медицинских работников, ситуация продолжает ухудшаться.

«Судан остается крупнейшим гуманитарным кризисом в мире. Более 33 млн человек нуждаются в помощи. Из них 21 млн нуждается в медицинской помощи. Несмотря на недавнее возвращение части населения, уровень вынужденного перемещения остается крайне высоким. В настоящее время в стране насчитывается 13,4 млн вынужденно перемещенных лиц , из которых около 9 млн находятся внутри страны, а 4,6 млн – за ее пределы», — сказал он.

Сахбани подчеркнул, что многие штаты Судана охвачены вспышками лихорадки денге, малярии, кори, менингита, гепатита Е, а теперь и холеры.

Спустя всего два месяца после завершения предыдущей вспышки холера вновь была зафиксирована в штате Западный Кордофан, в связи с чем 27 июня было официально объявлено о новой вспышке заболевания, - отметил он.

«С тех пор холера распространилась на Северный Кордофан, Центральный Дарфур и Южный Дарфур, вызвав более 1 330 случаев заболевания и 114 смертей. Это соответствует уровню летальности в 13,7 %, что значительно превышает порог ВОЗ, составляющий менее 1 %», — пояснил представитель ВОЗ.

По словам Сахбани, ожидается, что сезон дождей еще больше осложнит ситуацию, поскольку наводнения и загрязнение источников воды создают благоприятные условия для распространения болезней, передающихся через воду, включая холеру.

Представитель ВОЗ также выразил обеспокоенность возможным распространением вспышки холеры на другие регионы страны.

«ВОЗ координирует меры по борьбе со вспышкой, усиливая эпидемиологический надзор, лечение заболевших, профилактику и контроль инфекций, взаимодействие с местными сообществами и распределение необходимых материалов. Кроме того, в различных районах Судана мы заранее разместили 64 метрические тонны комплектов для борьбы с холерой», — сказал Сахбани.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются вооруженные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), в результате которых погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По данным ООН, миллионы жителей страны также находятся под угрозой голода.