Сложившаяся в Европе ситуация также повышает вероятность и интенсивность экстремальных жар в будущем

ВОЗ: в Европе температура растет примерно в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру Сложившаяся в Европе ситуация также повышает вероятность и интенсивность экстремальных жар в будущем

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что температура в Европе растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и что из-за волны жары на континенте здоровье людей находится под угрозой.

Гебрейесус опубликовал сообщение о волне жары, обхватившей Европу, на своей странице в американской социальной сети X.

«Волна жары в Европе приводит к закрытию школ и ставит под угрозу здоровье людей», — заявил гендиректор, отметив, что, согласно имеющимся данным, температура по всей Европе растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Он отметил, что сложившаяся в Европе ситуация также повышает вероятность и интенсивность экстремальных жар в будущем.

Подчеркнув, что дальнейшие задержки в принятии мер недопустимы, Гебрейесус подчеркнул: «Лидеры должны не только уделять приоритетное внимание инвестициям в системы здравоохранения, устойчивые к изменению климата, но и ускорить действия по борьбе с изменением климата, а также сократить причины климатического кризиса».