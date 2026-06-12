ВОЗ: в Демократической Республике Конго зарегистрировано 676 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола

Руководитель отдела эпидемиологии и анализа мер реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оливье ле Полен сообщил, что по состоянию на вчерашний день в Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 676 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола, 136 из которых закончились летальным исходом.

Ле Полен выступил с комментариями на еженедельной пресс-конференции в Женевском офисе Организации Объединенных Наций (ООН).

Отметив, что вспышка в ДРК продолжает расширяться как по количеству случаев, так и по географическому распространению, Ле Полен сказал: «По данным Министерства здравоохранения, на вчерашний день было зарегистрировано 676 подтвержденных случаев, 136 из которых закончились летальным исходом. Подавляющее большинство случаев зарегистрировано в провинции Итури, однако случаи заболевания выявлены также в 34 медицинских районах Северного и Южного Киву».

Он отметил, что новые случаи выявляются практически ежедневно, и предположил, что фактическое число заболевших значительно превышает зарегистрированные данные.

По его словам, ВОЗ работает совместно с правительством ДРК по борьбе со вспышкой Эболы, им известно, каковы основные факторы вспышки и что необходимо предпринять.

Полаин сообщил, что высокая мобильность населения в ДРК, ослабленная система здравоохранения и сохраняющаяся нестабильность по-прежнему затрудняют проведение мер по борьбе с эпидемией.

Эпидемия Эболы

15 мая в стране была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке ДРК было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.

17 мая ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с возобновившейся эпидемией Эболы.

По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибуго», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины.

Число случаев заболевания в рамках данной эпидемии превысило 1000.