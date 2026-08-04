ВОЗ: Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысила возможности по реагированию

Dildar Baykan Atalay, Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что масштабы вспышки лихорадки Эбола, объявленной 15 мая в Демократической Республике Конго (ДРК), превышают имеющиеся возможности по реагированию, и призвала к «неотложной финансовой и оперативной поддержке».
Исполняющий обязанности руководителя отдела исследований и разработок ВОЗ Васи Мурти выступил перед журналистами в Женеве с оценкой ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола в ДРК.
«Эта вспышка значительно превышает наши возможности по реагированию. Это самая крупная вспышка, с которой когда-либо сталкивалась страна», — заявил Мурти.
Отметив, что для расширения лечебных мощностей, полевых исследовательских групп, бригад по безопасному захоронению умерших и числа работников общественного здравоохранения требуются дополнительные финансовые средства и ресурсы, Мурти подчеркнула, что усилия должны быть сосредоточены на регионах, где вирус распространяется в настоящее время и где существует вероятность его дальнейшего распространения.
Мурти добавил, что проверенных на безопасность методов лечения, вакцин или профилактических препаратов от Эболы не существует, однако своевременный доступ к медицинской помощи может спасти жизни.
Вирус Эбола привел к гибели тысяч людей в Африке
Вирус Эбола, вызывающий одну из форм геморрагической лихорадки, впервые проявился в 1976 году в ходе одновременных вспышек заболевания в городе Нзара (Судан) и деревне Ямбуку (ДРК).
Поскольку вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, болезнь получила название по этой реке.
В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. В ходе вспышки, наблюдавшейся в 2014–2017 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, вирусом заразились 30 тысяч человек, и более 11 тысяч больных скончались.
15 мая в стране была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке ДРК было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.
По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины.