Нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины

ВОЗ: Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысила возможности по реагированию Нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что масштабы вспышки лихорадки Эбола, объявленной 15 мая в Демократической Республике Конго (ДРК), превышают имеющиеся возможности по реагированию, и призвала к «неотложной финансовой и оперативной поддержке».

Исполняющий обязанности руководителя отдела исследований и разработок ВОЗ Васи Мурти выступил перед журналистами в Женеве с оценкой ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола в ДРК.

«Эта вспышка значительно превышает наши возможности по реагированию. Это самая крупная вспышка, с которой когда-либо сталкивалась страна», — заявил Мурти.

Отметив, что для расширения лечебных мощностей, полевых исследовательских групп, бригад по безопасному захоронению умерших и числа работников общественного здравоохранения требуются дополнительные финансовые средства и ресурсы, Мурти подчеркнула, что усилия должны быть сосредоточены на регионах, где вирус распространяется в настоящее время и где существует вероятность его дальнейшего распространения.

Мурти добавил, что проверенных на безопасность методов лечения, вакцин или профилактических препаратов от Эболы не существует, однако своевременный доступ к медицинской помощи может спасти жизни.

Вирус Эбола привел к гибели тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий одну из форм геморрагической лихорадки, впервые проявился в 1976 году в ходе одновременных вспышек заболевания в городе Нзара (Судан) и деревне Ямбуку (ДРК).

Поскольку вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, болезнь получила название по этой реке.

В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. В ходе вспышки, наблюдавшейся в 2014–2017 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, вирусом заразились 30 тысяч человек, и более 11 тысяч больных скончались.

15 мая в стране была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке ДРК было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.

По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины.