Военный представитель Великобритании в НАТО назвал свою страну и Турцию «несущими опорами альянса» В преддверии саммита НАТО бригадный генерал Элдон Миллар дал оценку роли Турции в альянсе и текущим вызовам безопасности

Военный представитель Великобритании в НАТО бригадный генерал Элдон Миллар назвал Турцию и Соединенное Королевство «несущими опорами» Североатлантического альянса.

В комментариях «Анадолу» Миллар подчеркнул стратегическую роль Анкары как моста между регионами и ее реальный оперативный вклад в коллективную безопасность.

«Если посмотреть на вклад Турции в альянс, с точки зрения ее стратегического положения она служит жизненно важным мостом между многими регионами мира»,- сказал генерал в ходе визита в Турцию.

Комментируя видение Великобританией распределения оборонного бремени в Европе накануне саммита НАТО, Миллар подчеркнул, что как военный исходит прежде всего из характера угрозы. «Пока мы признаем, что со стороны России исходит непосредственная и актуальная угроза, именно это определяет нашу отправную точку», - отметил он.

Миллар подчеркнул, что еще одним аспектом является принятие Европой все большей ответственности за собственную безопасность, и отметил, что в самых разных областях наблюдаются позитивные сдвиги.

Бригадный генерал указал на прогресс в развитии вооружений по целому ряду направлений и добавил, что появляются новые, весьма интересные подходы к командованию и управлению силами НАТО.

«Мы наблюдаем действительно значимые подвижки как в сфере вооружений и боевых возможностей стран, так и в подходах к командованию и управлению силами НАТО — и это еще один весьма примечательный момент», — сказал Миллар.

Бригадный генерал подчеркнул, что это еще одно примечательное измерение вопроса. «НАТО всегда было и останется трансатлантическим альянсом. Полагаю, по мере приближения к саммиту НАТО самым важным моментом является демонстрация Европой той роли, которую она берет на себя в обеспечении собственной безопасности, что делает наш союз еще сильнее», — заявил Миллар.

Роль Анкары в НАТО

Бригадный генерал подчеркнул, что Турция — чрезвычайно важный партнер НАТО, она сыграла критическую роль в альянсе, будучи практически одним из основателей.

«Анкара привносит в альянс реальные возможности. В Турции расположены наши стратегически важные союзнические базы, и она продолжает играть действительно важную роль практически в каждой операции, миссии и деятельности альянса. Во многих отношениях Турция, возможно, является одним из самых значимых членов альянса», - подчеркнул представитель Великобритании.

Миллар рассказал, что в Брюсселе ежедневно заседает вместе со своим турецким коллегой и обсуждает множество вопросов, стоящих перед альянсом. «В некотором смысле мы часто говорим, что Великобритания и Турция — это несущие опоры на двух концах альянса. Север и юг, восток и запад — наши страны географически расположены именно в этом пространстве»,- пояснил он.

По его словам, именно поэтому двусторонние отношения выстраиваются в таком ключе. Миллар подчеркнул, что Турция и Великобритания тесно сотрудничают в рамках целого ряда официальных соглашений.

Он также упомянул контракт на техническую и логистическую поддержку, подписанный между Турцией и Великобританией в рамках проекта Eurofighter Typhoon, и сообщил, что проводятся регулярные учения.

«Полагаю, в скором времени нас ждет захватывающая совместная учебная программа. Что же касается операций, то за время моей службы не было практически ни одной, где бы я не сражался плечом к плечу с турецкими коллегами», — сказал Миллар, напомнив, что на прошлой неделе посетил Косово.

Миллар отметил, что в ходе визита побывал в расположении Сил НАТО для Косово (KFOR). «Очень гордимся тем, что там у нас служит большое количество британского персонала под командованием турецкого генерала. Отношения между Турцией и Великобританией всегда были прочными. Они всегда и останутся прочными. Благодаря НАТО мы подвели под эти отношения реальную основу», - подчеркнул он.

Миллар также рассказал, что во время визита посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и больше всего его поразило число людей, пришедших почтить память великого лидера.​​​​​​​

