Изменение климата, рост населения и экономики превращают проблему воды из экологической в экономическую и геополитическую

Водный кризис в Центральной Азии: сокращение водных ресурсов и рост спроса требуют регионального сотрудничества Изменение климата, рост населения и экономики превращают проблему воды из экологической в экономическую и геополитическую

В Центральной Азии давление на водные ресурсы с каждым годом усиливается из-за изменения климата, стремительного таяния ледников, роста населения и экономического развития. Проблема воды в регионе уже стала не только экологическим, но также экономическим, социальным и геополитическим вызовом.

Сокращение объемов воды в бассейнах Амударьи и Сырдарьи, которые являются основными источниками водных ресурсов Центральной Азии, оказывает серьезное давление на сельскохозяйственное производство, обеспечение питьевой водой, энергетическую безопасность и цены на продукты питания.

Страны региона пытаются решать эту проблему за счет более эффективного использования воды, внедрения цифровых технологий и укрепления регионального сотрудничества.

В период существования Советского Союза Кыргызстан, где берет начало Сырдарья, и Таджикистан, являющийся истоком Амударьи, обеспечивали регион электроэнергией благодаря гидроэлектростанциям на этих реках. В свою очередь, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан использовали воду этих рек для орошения сельскохозяйственных земель.

После распада СССР прекращение функционирования общей энергетической системы и усиление засухи привели к росту давления на водные ресурсы, что временами становилось причиной разногласий между странами региона.

Однако в последние годы благодаря развитию добрососедских отношений и политического диалога был достигнут значительный прогресс в вопросах совместного использования водных ресурсов.

Несмотря на это, изменение климата, быстрое сокращение ледников, рост населения и экономическое развитие создают перед странами Центральной Азии все более сложную проблему управления водой.

Водных ресурсов становится меньше, а спрос растет

Горные ледники Таджикистана и Кыргызстана, являющиеся крупнейшими запасами пресной воды в Центральной Азии, относятся к регионам, где наиболее заметны последствия изменения климата.

В Таджикистане, где насчитывается около 14 тыс. ледников, за последние 50 лет полностью исчезло более 1 300 ледников. В настоящее время страна потеряла около 30% общей площади ледников.

В Кыргызстане, где расположено более 8 тыс. ледников, за последние полвека исчезло около 2 тыс. ледников. По прогнозам, при сохранении нынешней тенденции к 2040 году может исчезнуть еще треть ледников страны.

Ожидается, что в результате этого объем водных ресурсов региона в ближайшие годы может сократиться до 15%, что способно привести к снижению темпов экономического роста Центральной Азии.

Одновременно из-за увеличения населения и экономического развития спрос на воду в регионе, как ожидается, вырастет на 25% к 2040 году.

Больше всего пострадает сельское хозяйство

Большая часть используемой в регионе воды направляется на сельскохозяйственное орошение. Эксперты считают, что именно сельское хозяйство окажется наиболее уязвимым сектором перед лицом дефицита воды.

По оценкам специалистов, если тенденция нехватки воды сохранится, к 2050 году объем сельскохозяйственного производства может сократиться примерно на 20%.

Кроме того, эксперты отмечают, что водная проблема уже приводит к ежегодным экономическим потерям региона примерно в 2 млрд долларов.

Специалисты подчеркивают необходимость более широкого применения капельного орошения, дождевальных систем, цифровых сельскохозяйственных технологий, интеллектуального управления водными ресурсами, систем мониторинга подземных вод и повторного использования очищенных сточных вод.

На фоне растущих рисков страны региона в последние годы ускорили инвестиции в технологии, позволяющие экономить воду.

В Узбекистане, где более 80% используемой воды поступает из трансграничных источников, благодаря реализованным за последние пять лет проектам по водосбережению ежегодное потребление воды сократилось примерно на 10 млрд кубометров (25%).

В настоящее время технологии водосбережения применяются почти на половине из 4,3 млн гектаров орошаемых земель страны. В дальнейшем планируется распространить эти методы на все орошаемые площади.

Региональное сотрудничество укрепляется

В последние годы между странами Центральной Азии развивается сотрудничество по совместному использованию трансграничных водных ресурсов.

Большая часть водных ресурсов региона формируется за счет трансграничных рек. Эксперты отмечают, что долгосрочное решение проблемы возможно только через укрепление механизмов совместного управления между государствами.

В этой сфере уже действует ряд соглашений между странами региона. Они предусматривают координированное использование вод Амударьи и Сырдарьи в зимний и летний периоды между Таджикистаном и Кыргызстаном, которые производят электроэнергию на этих реках, и Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном, использующими эти воды для сельского хозяйства.

Эксперты подчеркивают, что интегрированное управление бассейнами Амударьи и Сырдарьи, цифровой мониторинг подземных вод и создание общих баз данных имеют критическое значение для водной безопасности региона.

По их мнению, в условиях усиления последствий изменения климата устойчивое развитие Центральной Азии зависит от совместного, эффективного и основанного на научных принципах управления водными ресурсами.

«Вода стала стратегическим фактором, определяющим будущее Центральной Азии»

Узбекский специалист по управлению водными ресурсами Бахадир Камилов в интервью корреспонденту АА заявил, что будущее Центральной Азии зависит от устойчивого управления водными ресурсами.

По его словам, проблемы, связанные с распределением воды между странами региона в прошлом, в значительной степени удалось преодолеть благодаря политическому диалогу. Однако изменение климата создало новую и более сложную проблему.

«Раньше основной проблемой было распределение воды. Сегодня же объем воды, который можно распределять, постепенно сокращается. Поэтому вопрос заключается не только в координации между странами, но и в гораздо более эффективном использовании имеющихся ресурсов», — сказал Камилов.

Он отметил, что распространение водосберегающих технологий, создание цифровых систем управления водой и совместный обмен гидрологическими данными стали не выбором, а необходимостью.

«Ни одна страна Центральной Азии не сможет решить эту проблему самостоятельно. Вода сегодня — это уже не только природный ресурс, но и стратегический фактор, который будет определять экономическую стабильность региона и его будущее», — подчеркнул эксперт.