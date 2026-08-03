Учения прошли на военно-морской базе в городе Пусан на юго-востоке страны

ВМС Южной Кореи впервые провели учения по разминированию с применением ИИ Учения прошли на военно-морской базе в городе Пусан на юго-востоке страны

Военно-морские силы Южной Кореи впервые задействовали технологии искусственного интеллекта и беспилотные аппараты в ходе учений по отработке возможностей по обезвреживанию морских мин.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление ВМС, учения прошли на военно-морской базе в городе Пусан на юго-востоке страны.

В рамках учений был отработан сценарий, согласно которому «Пусан оказался заблокирован вражескими минами». Военные проверили оперативные возможности по обнаружению и обезвреживанию подводных мин.

В маневрах были задействованы минно-тральный корабль, разведывательные беспилотные летательные аппараты, два беспилотных надводных аппарата и один автономный подводный аппарат. Система искусственного интеллекта анализировала погодные и морские условия и помогала координировать выполнение задач.

В ВМС Южной Кореи отметили, что первые учения по подводному разминированию с использованием искусственного интеллекта и беспилотных систем продемонстрировали эффективность этих технологий для будущих операций.