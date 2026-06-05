Посольство РФ в Румынии отвергло попытки связать инцидент с Россией и назвало беспилотник украинским

ВМС Украины сообщили о взрыве морского беспилотника в порту Констанца в Румынии Посольство РФ в Румынии отвергло попытки связать инцидент с Россией и назвало беспилотник украинским

В порту Констанца на черноморском побережье Румынии произошел взрыв морского беспилотника, который, по данным Военно-морских сил Украины, потерял управление под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в пятницу, 5 июня.

Министерство национальной обороны Румынии ранее заявило, что утром в акватории гражданского порта Констанца самопроизвольно взорвался морской беспилотник. В результате инцидента жертв не было.

В ведомстве подчеркнули, что указанный беспилотник не принадлежал Вооруженным силам Румынии. При этом в Минобороны отметили, что аппарат может относиться к типу техники, применяемой в ходе конфликта в Украине.

Военно-морские силы Украины позднее признали, что морской дрон принадлежал украинской стороне. По данным ВМС ВС Украины, один из морских безэкипажных катеров во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне потерял управление под воздействием средств РЭБ противника и оказался вблизи побережья Румынии.

В украинских ВМС заявили, что после этого беспилотник взорвался на территории Румынии.

Украинская сторона также сообщила, что передала Румынии необходимые данные для предотвращения возможных жертв среди гражданского населения.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя инцидент, заявили, что украинские ВМС своевременно проинформировали румынскую сторону о морском дроне, который потерял управление, как утверждается, из-за российского глушения.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что после этого профильные органы двух стран находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и убедились в безопасности района.

«Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения вреда гражданскому населению», - отметил Тихий.

По его словам, данный инцидент вновь показал, что продолжающаяся «полномасштабная агрессия России» представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона.

«Эффективная координация является ключом к минимизации ее последствий для соседних стран», - добавил представитель украинского МИД.

Президент Румынии: это второй серьезный инцидент за неделю

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что был проинформирован о произошедшем по пути в Черногорию, где он должен принять участие в саммите Европейского союза и стран Западных Балкан.

По словам главы румынского государства, район инцидента был эвакуирован, поскольку главным приоритетом властей остается защита человеческой жизни.

Дан отметил, что сейчас анализируются обстоятельства, при которых морской дрон оказался в порту, а также возможные дополнительные риски.

«Это уже второй значимый инцидент в сфере безопасности у румынского побережья за эту неделю. Ранее между Вама-Веке и 2-Май была обнаружена морская мина», - заявил президент Румынии.

Он подчеркнул, что на фоне военного конфликта у границ Румынии ситуация в сфере безопасности остается чувствительной, поэтому власти страны будут поддерживать высокий уровень бдительности.

«Такие серьезные ситуации являются прямыми последствиями войны, начатой Россией против Украины. Как член НАТО, имеющий выход к Черному морю, Румыния примет все необходимые меры для защиты своих граждан, критической инфраструктуры и национальных интересов», - отметил Дан.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат, в свою очередь, сообщил журналистам, что введенные после взрыва эвакуационные меры были завершены, а население может вернуться к обычной деятельности.

Посольство РФ: попытки возложить ответственность на Россию «лишены малейших оснований»

Посольство России в Румынии заявило, что попытки возложить ответственность за взрыв морского беспилотника в порту Констанца на Россию «лишены малейших оснований».

В российской дипмиссии утверждают, что речь идет об украинских морских беспилотниках, которые, по версии посольства, используются Киевом «для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз для безопасности судоходства в Черном море».

«Любые попытки прямо или косвенно «привязать» эти дроны к России и возложить на нее ответственность за данный инцидент лишены малейших оснований», - говорится в сообщении посольства РФ.

В дипмиссии также заявили, что Министерство национальной обороны Румынии распространило «намеренно неполную информацию» о морском дроне, взорвавшемся в порту Констанца, а также о трех других аналогичных беспилотниках, дрейфовавших в сторону румынских территориальных вод.