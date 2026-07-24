ВМС Украины впервые получили право командовать силами НАТО

Военно-морские силы Украины впервые получили право командовать силами НАТО.

"Во время украинско-американских учений Sea Breeze 2026 штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей Военно-морских сил Вооружённых сил Украины успешно прошёл оценку второго уровня по стандартам НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2). По итогам длительной проверки подразделение получило оценку Mission Capable («Полностью готово к выполнению миссии»)", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

В сообщении отмечается, что согласно руководящему документу "Программа оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО", оценка NEL-2 сосредоточена не только на совместимости, как на первом уровне, но и на полной оперативной готовности подразделения.



"Успешное прохождение этого этапа подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards). Впервые в истории современных Военно-морских сил Украины подразделение официально включено в систему управления соединениями НАТО по противоминной деятельности на море. Это означает, что Украина получила подтвержденную Альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне вплоть до Постоянной противоминной группы НАТО, а также выполнять весь спектр задач по борьбе с морскими минами", - говорится в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что получение статуса Mission Capable стало результатом "сложного и многоэтапного процесса", потребовавшего масштабной работы. "С начала полномасштабного вторжения России, в условиях активной фазы войны, украинские военные моряки на протяжении трех лет проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и наращивали необходимые возможности", - говорится в нем.

Как отмечается в сообщении, достигнутый результат является очередным подтверждением того, что Вооруженные силы Украины, в частности Военно-морские силы, "не только сдерживают противника, но и продолжают интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности на уровне ведущих флотов мира".

"Гордимся нашими военными моряками! Полученный опыт является бесценным, ведь впереди еще много работы по очистке Черного и Азовского морей", — говорится в сообщении.