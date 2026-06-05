Нефтяной танкер MT DAVINA был включен США в список односторонних санкций в октябре 2024 года из-за его связи с Ираном

ВМС США захватили танкер в Индийском океане Нефтяной танкер MT DAVINA был включен США в список односторонних санкций в октябре 2024 года из-за его связи с Ираном

Вооруженные силы США сообщили о проведении вертолетной десантной операции на нефтяном танкере «MT DAVINA» в Индийском океане, который, как утверждается, находится под санкциями и не имеет флага.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе (INDOPACOM) в заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X , сообщило о вмешательстве в действия нефтяного танкера MT DAVINA, подпадающего под санкции и «не принадлежащего какому-либо государству», в Индийском океане.

INDOPACOM, утверждая, что имеет право на вмешательство в отношении судна на основании «морского пресечения» и «права на посещение и досмотр», опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент высадки на судно с вертолета.

На видео запечатлены минуты рейда американских военных на нефтяной танкер.

В заявлении отмечается, что операция была проведена ночью, содержатся: «Мы будем продолжать наши глобальные морские операции, чтобы разрушать незаконные сети и пресекать деятельность судов, обеспечивающих Иран материальной поддержкой, где бы они ни находились».

С 13 апреля США атаковали и захватили ряд иранских торговых судов в Оманском море и Индийском океане, в ответ на что Иран также захватил несколько судов, в том числе одно, связанное с Израилем, в районе Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 2 мая, касающемся нападений и задержаний иранских торговых судов силами США, сказал: «Мы останавливаем их, открывая огонь по судам. Затем мы поднимаемся на борт и захватываем нефть. Это очень прибыльное дело. Мы действуем как пираты».

Нефтяной танкер MT DAVINA был включен США в список односторонних санкций в октябре 2024 года из-за его связи с Ираном.