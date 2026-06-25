«Некоторые структуры, не согласовав свои действия с Ираном, объявили о новом маршруте для прохода судов через Ормузский пролив. Это неприемлемо и крайне опасно», - ВМС КСИР

ВМС Ирана отвергли объявленный Оманом «временный морской коридор» в Ормузском проливе «Некоторые структуры, не согласовав свои действия с Ираном, объявили о новом маршруте для прохода судов через Ормузский пролив. Это неприемлемо и крайне опасно», - ВМС КСИР

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отказались признавать объявленный Оманом «временный морской коридор» для судов, следующих через Ормузский пролив.

В Тегеране подчеркнули, что единственными разрешенными маршрутами являются те, которые определены Ираном, тогда как проход судов должен осуществляться исключительно в координации с иранскими военно-морскими силами.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, ВМС КСИР распространили заявление в связи с «новым маршрутом прохода через Ормузский пролив» без упоминания Омана.

«Некоторые структуры, не согласовав свои действия с Ираном, объявили о новом маршруте для прохода судов через Ормузский пролив. Это неприемлемо и крайне опасно», - следует из публикации.

В сообщении подчеркивается, что единственными разрешенными маршрутами для прохода через Ормузский пролив являются маршруты, объявленные Ираном.

«Настоятельно рекомендуем воздерживаться от любого передвижения вне объявленных маршрутов. Для прохода через Ормузский пролив необходимо координировать действия с ВМС Корпуса стражей исламской революции по 16-му радиоканалу. В отношении судов, нарушивших эти требования, будут приняты необходимые меры», — отмечается в сообщении.

Накануне Министерство транспорта Омана сообщило, что в координации с Международной морской организацией (ИМО) рассматривается возможность использования временного морского коридора в Ормузском проливе. В ведомстве также заявили о необходимости заранее согласовывать проход судов через этот маршрут с ИМО.