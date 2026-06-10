Abdulrahman Yusupov
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
ВМС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Согласно заявлению, начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев и другие представители руководящего состава Минобороны понаблюдали за ходом учений.
К учениям привлечены соответствующие подразделения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Береговой охраны Государственной пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В соответствии с планом учений в азербайджанской акватории Каспийского моря были выполнены различные задачи по уничтожению условного противника, а также по совместным действиям с другими видами войск и вооруженными формированиями.
Основной целью учений является совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых операций и управлению силами, а также проверка готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактической группы.