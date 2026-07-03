Это повышает вероятность волн жары, засух, сильных осадков и других экстремальных погодных явлений во многих регионах мира

ВМО: с усилением Эль-Ниньо ожидается рост риска экстремальных погодных явлений Это повышает вероятность волн жары, засух, сильных осадков и других экстремальных погодных явлений во многих регионах мира

По мере усиления Эль-Ниньо во многих регионах мира возрастет риск волн жары, засух, сильных осадков и других экстремальных погодных явлений. Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

ВМО опубликовала новый доклад в рамках ежемесячного глобального сезонного климатического обновления.

«В тропической части Тихого океана сформировались условия Эль-Ниньо, и в ближайшие месяцы ожидается их быстрое усиление. Это повышает вероятность волн жары, засух, сильных осадков и других экстремальных погодных явлений во многих регионах мира», - говорится в докладе.

В документе указывается на быстрое развитие условий сильного Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь 2026 года. Отмечается, что в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана наблюдается устойчивое повышение температуры воды.

«Ожидается, что Эль-Ниньо продолжит усиливаться осенью в Северном полушарии, а его влияние распространится на многие регионы мира», - говорится в докладе.

Также отмечается, что экваториальная часть Атлантического бассейна в целом, как ожидается, останется теплее средних значений.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, чьи слова приводятся в докладе, предупредила, что условия Эль-Ниньо уже сформировались и, как ожидается, быстро перерастут в сильное явление.

«Это повысит вероятность засух и экстремальных осадков, а также риск волн жары на суше и в море во многих регионах мира», - заявила Сауло.

Она также подчеркнула, что ВМО начала беспрецедентную мобилизацию для координации действий на уровне ООН и региональных структур, чтобы поддержать правительства, гуманитарные организации и сектора, чувствительные к климатическим изменениям.

«Усовершенствованные сезонные прогнозы и системы раннего предупреждения имеют жизненно важное значение для спасения жизней, а также для смягчения последствий для нашей экономики и сообществ», - отметила Сауло.

- Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Погодное явление Эль-Ниньо в Тихом океане приводит к повышению температуры, особенно в регионах, имеющих выход к океанам, а также в целом по миру.

Ла-Нинья, которую можно считать противоположным явлением, означает более холодные погодные условия для планеты.

В период перехода между Эль-Ниньо и Ла-Ниньей действуют нейтральные, то есть естественные, погодные условия.