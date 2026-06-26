Во Всемирной метеорологической организации в комментариях «Анадолу» рассказали о последствиях аномальной жары в Европе

ВМО: Европа — самый быстро нагревающийся регион мира за последние 30 лет Во Всемирной метеорологической организации в комментариях «Анадолу» рассказали о последствиях аномальной жары в Европе

Европа за последние 30 лет нагревается быстрее всех остальных регионов в мире, средняя температура здесь выросла примерно на 2 градуса.

Об этом «Анадолу» рассказал глава отдела климатической информации Всемирной метеорологической организации (ВМО) Джон Кеннеди, комментируя волну аномальной жары, накрывшей Европу.

«Температура, которую мы наблюдаем в Европе, очень экстремальна, и мы видим, что каждый день устанавливаются новые рекорды», — заявил Кеннеди.

Он напомнил, что в Испании и Франции температура воздуха превышает 40 градусов, а во Франции более чем в 50 департаментах объявлен «красный уровень» опасности.

Кеннеди привлек внимание к тому, что Великобритания переживает самый жаркий июнь в своей истории.

«Что беспокоит нас не меньше, чем сами рекордные температуры, — это ночные показатели. Мы наблюдаем, что ночная температура превышает 20 градусов. В таких условиях у людей нет возможности отдохнуть от дневной жары, что создает дополнительную нагрузку на организм», - рассказал представитель организации, пояснив, что именно эти причины приводят с заболеваниям и смертности среди населения в условиях аномальной жары, особенно в уязвимых группах, к которым относятся дети, пожилые, беременные женщины и те, кто вынужден работать на открытом воздухе.

Жара не просто бьет рекорды — она потенциально смертельно опасна, подчеркнул Кеннеди.

Представитель ВМО напомнил о долгосрочной тенденции к повышению температуры воздуха и назвал положительным моментом наличие прогнозов погоды, позволяющих предвидеть волны жары на ближайшие дни. По его словам, это дает возможность принимать меры для спасения жизней и защиты населения.

«Нам также известно, что существует долгосрочная тенденция к повышению температуры. Европа — это регион, где за последние 30 лет мы наблюдали самое быстрое потепление. В среднем по Европе температура выросла примерно на 2 градуса. Кроме того, мы видим рост экстремальных температур, что связано с изменением климата. Таким образом, долгосрочной движущей силой этого роста являются выбросы парниковых газов, накапливающиеся в атмосфере», - пояснил эксперт.

Пока выброс парниковых газов продолжается, тенденция будет сохраняться, и это очень четкий сигнал, сказал он.

Кеннеди отметил, что прогнозы погоды позволяют делать предсказания на 7–10 дней вперед и в ближайшей перспективе волна жары сохранится. «Сезонные прогнозы показывают, что вероятность лета с температурами выше нормы очень высока. Сезонный прогноз работает не так, как краткосрочный прогноз погоды, а дает оценку общих тенденций. И эта общая тенденция указывает на лето с температурами выше средних значений», - заявил он.

Потепление вызвано изменением климата

Кеннеди пояснил, что над Европой сформировалась система высокого давления, так называемый омега-блок, с зонами низкого давления по обеим сторонам.

«Это приводит к накоплению воздуха, который опускается вниз и нагревается. Поэтому мы наблюдаем рост температуры, препятствующий образованию облаков, из-за чего пропускается больше солнечного света и еще сильнее нагревается поверхность», - пояснил он.

Также, продолжил Кеннеди, играет роль взаимодействие ветров в зонах низкого и высокого давления. «Эти ветры переносят более теплый воздух из Северной Африки в Европу, с юга на север континента. Все эти факторы в совокупности создают волну жары. Однако на фоне всего этого действует потепление, вызванное изменением климата»,- сказал он.

Кеннеди также указал, что в основе происходит дополнительное повышение температуры на несколько градусов, связанное с изменением климата, и отметил, что специального анализа именно этой волны жары пока не опубликовано.

«Однако в прошлом мы видели, что волны жары становились на несколько градусов горячее из-за изменения климата. Все эти факторы вместе создают рекордные температуры. В Европе и других регионах мира наблюдается очень четкая тенденция к экстремальной жаре. Происходят более частые, интенсивные и продолжительные эпизоды экстремальной жары. Эта тенденция характерна для всего мира», - отметил представитель ВМО

Межправительственная группа экспертов по изменению климата совершенно четко связывает это с антропогенными факторами, добавил он.

В 2003 году во время волны жары в Европе погибло около 70 тыс. человек

Кеннеди отметил, что экстремальная жара уносит множество жизней, но пока точными данными о смертности в результате нынешней волны жары ВМО не располагает.

«Если вспомнить волну жары 2003 года, которая была подробно изучена, — это было 23 года назад. Тогда по всей Европе погибло около 70 тыс. человек. То есть мы наблюдаем очень высокие показатели смертности, связанные с волнами жары. Однако для того, чтобы оценить полный масштаб ситуации, требуется время на сбор и обработку данных», - пояснил он.

Кеннеди призвал обращать внимание на погодные предупреждения и рекомендации национальных метеорологических служб. Специалист рекомендовал избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы с 11:00 до 17:00, регулярно пить воду, находиться в прохладных местах и следить за состоянием уязвимых людей.

Кеннеди напомнил, что Швейцарское федеральное управление метеорологии и климатологии (MeteoSwiss) также объявило предупреждение об экстремальной жаре, и призвал прислушиваться к рекомендациям.