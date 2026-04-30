В 2025 году по меньшей мере на 95 % территории Европы температура была выше среднегодовой

ВМО: Европа остается самым быстро нагревающимся континентом В 2025 году по меньшей мере на 95 % территории Европы температура была выше среднегодовой

Европа остается самым быстро нагревающимся континентом мира: в регионе зафиксированы новые климатические рекорды.

Такие данные следуют из доклада «Состояние климата в Европе» (ESOTC) за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), который реализует Службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник», и Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

Документ обобщает результаты работы около 100 ученых и охватывает изменения климатических показателей – от холодных регионов и морских экосистем до рек, озер и рисков природных пожаров. Основные выводы приводит пресс-служба ВМО.

Так, в 2025 году на 95% территории Европы температура превысила среднегодовые значения, а на субарктическую Фенноскандию обрушилась рекордная трехнедельная волна тепла, в ходе которой температура вблизи Северного полярного круга и внутри него превышала 30°C.

Во всех европейских регионах зафиксирована чистая потеря массы ледников. В Исландии отмечен второй по величине показатель потери льда за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, а ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда.

Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений: морские волны тепла «сильной» интенсивности охватили 86% акватории.

В результате природных пожаров выгорело около 1 034 550 гектаров — рекордная площадь за всю историю наблюдений. На протяжении 11 месяцев года речной сток в Европе был ниже среднего, а в 70% рек годовой сток оказался ниже нормы.

От штормов и наводнений пострадали тысячи человек, хотя масштабы экстремальных осадков были меньше, чем в последние годы. При этом возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину (46,4%) электроэнергии в Европе, а доля солнечной энергии достигла рекордных 12,5%.

«Европа нагревается быстрее всего»

«Европа – континент с самым быстрым потеплением, и его последствия уже серьезны. В 2025 году в субарктических районах Норвегии, Швеции и Финляндии зафиксирована самая сильная волна тепла за всю историю наблюдений: 21 день подряд температура превышала 30 °C в пределах Северного полярного круга»,- заявил Флориан Паппенбергер, генеральный директор ЕЦСПП.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло отметила, что доклад отражает последствия глобального энергодисбаланса для Европы, а также влияние изменения климата на биоразнообразие.

Быстрые изменения в холодных регионах

В Арктике и Альпах, где снег и лед играют ключевую роль в отражении солнечного света (эффект альбедо), сохраняется тенденция к быстрому потеплению. В июле в субарктической Фенноскандии наблюдалась трехнедельная волна тепла, а максимальная температура в городе Фроста (Норвегия) достигла 34,9 °C.

Утрата ледяного покрова и уровень моря

В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была на 1,32 млн кв. км (31 %) ниже среднего – это третий самый низкий показатель с начала наблюдений в 1983 году. Гренландский ледяной щит потерял 139 гигатонн льда – примерно в 1,5 раза больше объема всех ледников в европейских Альпах. Каждый сантиметр подъема уровня моря подвергает риску наводнений еще 6 миллионов человек.

Саманта Берджесс, руководитель климатической службы ЕЦСПП, подчеркнула, что доклад 2025 года рисует мрачную картину. «Изменение климата – не угроза будущего, а наша сегодняшняя реальность», - отметила она.

Рекордные температуры океана и давление на водные ресурсы

Мировой океан поглощает около 90 % избыточного тепла от антропогенных выбросов. В 2025 году в европейском океаническом регионе зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана – четвертый рекордно теплый год подряд. Морские волны тепла охватили 86 % акватории, причем 36 % территории подверглись «суровым» или «экстремальным» условиям – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Около 70 % рек Европы имели сток ниже среднего, а 2025 год стал одним из трех самых засушливых с 1992 года по влажности почвы. Жаркая и засушливая погода способствовала рекордным пожарам: выгорело более 1 млн гектаров, а выбросы от лесных пожаров достигли максимума. Особенно пострадали Испания, Кипр, Великобритания, Нидерланды и Германия.

Последствия для биоразнообразия

Засуха, пожары и волны тепла на суше и в море оказали серьезное влияние на морские и наземные экосистемы. Нарушаются сезонные циклы, сокращаются ареалы обитания. Европейский союз взял обязательство восстановить не менее 20 % сухопутных и морских территорий к 2030 году и все нуждающиеся экосистемы – к 2050 году.

Природоориентированные решения, такие как восстановление лугов морских водорослей, получают все большее признание. Однако для защиты природы и биоразнообразия Европе необходимо ускорить прогресс.