Об этом глава правительства Украины сообщила в своих соцсетях

Вместо Зеленского в польский Гданьск поедет премьер Свириденко Об этом глава правительства Украины сообщила в своих соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины, украинскую делегацию будет возглавлять премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Об этом сообщила Свириденко в своих соцсетях.

«Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске. В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и конечно чиновники и парламентарии. Много мероприятий разного уровня, которые должны усилить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров и Европу», – заявила глава правительства.

Политик отметила, что по итогам мероприятия ожидают «конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами».

Планируется подписание ряда важных соглашений с партнерами, в частности в энергетической сфере.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши лишил украинского коллегу высшей награды республики — ордена Белого орла. Президент Польши пошел на такой шаг из-за присвоения одному из подразделений ВСУ почетного наименования «имени героев УПА».

Украинские политики массово отказались от высших государственных наград Польши в знак протеста против решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.