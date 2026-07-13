Париж обвиняет РФ в ведении «масштабной кампании кибератак в целях саботажа и шпионажа»

Власти Франции вызовут посла РФ в Париже в МИД в ближайшие дни Париж обвиняет РФ в ведении «масштабной кампании кибератак в целях саботажа и шпионажа»

В ближайшее время посол РФ в Париже будет вызван в МИД Франции в связи с обвинениями в организации кибератак в европейских странах в шпионских целях. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире BFMTV- RMC.

Барро утверждает, что Россия ведет «масштабные кампании кибератак в целях саботажа и шпионажа против десятков европейских стран».

Французский министр сообщил, что «в ответ на эту деятельность» в ближайшие дни посол России в Париже Алексей Мешков будет вызван в МИД Франции.

Кроме того, глава дипведомства объявил о введении санкций в отношении 9 человек и организаций, связанных с этими атаками.

На фоне продолжающегося уже пятый год российско-украинского конфликта европейские страны обвиняют Москву в кибератаках в Европе с целью влияния на общественное мнение и избирательные процессы.​​​​​​​

