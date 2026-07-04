«По предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии», – Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Власти Украины заявили о серьезном экологическом ущербе после попадания по АЗС в Киеве «По предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии», – Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

В результате попадания по АЗС в Оболонском районе Киева произошло серьезное экологическое бедствие – масштабной утечке нефтепродуктов в Кирилловское озеро, входящее в систему озер Опечень. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Благодаря оперативной работе служб распространение основной массы топлива удалось сдержать на подходах к водоему. Однако, по предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии», – говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Согласно сообщению, специалисты реализуют двухэтапный план очистки водоема, тогда как ГСЧС уже локализовало загрязнение с помощью боновых заграждений, а сейчас с поверхности озера спецтехника удаляет основной слой нефтепродуктов.

«Следующий этап – обработка акватории специальным сорбентом, который свяжет остатки масляной пленки для их последующего удаления. Это поможет предотвратить загрязнение дна и подземных вод», - отметили в ведомстве.

Между тем заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко заявила, что загрязнение удалось локализовать в первые часы, но ущерб для окружающей среды чрезвычайно серьезен. «Министерство экономики уже приступило к фиксации экологического ущерба», – цитирует пресс-служба слова Овчаренко.

«В ближайшее время Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердит комплексный план ликвидации, который предусматривает окончательную очистку озера, постоянный мониторинг качества воды, контроль за соседними водоемами, оценку экологического ущерба и дальнейшее восстановление экосистемы», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки в ночь на 2 июля произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро в Киеве.