«Ситуация с паводком остаётся напряжённой, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров», - губернатор

Власти Тюменской области РФ ввели режим ЧС на фоне рекордного паводка «Ситуация с паводком остаётся напряжённой, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров», - губернатор

В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня ввели. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в «Максе».

«Ситуация с паводком остаётся напряжённой, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров. В связи с этим сегодня с 12:00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», - сказал губернатор.



Сообщается, что за минувшие сутки уровень воды в реке Тура побил рекорды паводков 2016 и 1998 годов и превысил критическую отметку на 22 сантиметра. Отмечается, что пик наводнения ожидается 27–28 июля, так как вода может подняться до 905 сантиметров.

Летний паводок вызвали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях РФ.