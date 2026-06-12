Власти Татарстана сообщили об атаке БПЛА

Abdulrahman Yusupov, Ekip
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
ВСУ при помощи БПЛА атаковали Закамский регион Татарстана, ранения получили три человека. Об этом сообщил глава республики Рустам Миннихан
По его словам, один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы.
«Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в "Максе".
Минниханов добавил, что эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. Проводится необходимая работа по устранению последствий.
Глава республики также отметил, что в Закамский регион выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Предприятия, подвергшиеся атаке беспилотников, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, сообщил глава республики. «Все необходимые службы находятся на местах», - написал он.
Число пострадавших в результате попадания БПЛА в жилой дом в Нижнекамске Республики Татарстан увеличилось до четырех, сообщил позже министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в "Максе".
Режим атаки БПЛА объявлен в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Внимание! В Тольятти действует режим "Атака БПЛА», - написал он в "Максе".
Генеральный штаб ВС Украины в свою очередь сообщил, что в Нижнекамске (Татарстан) были поражены нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК».
Генштаб ВСУ также заявил о поражении комбината «Тольяттикаучук» в Тольятти, который производит различные виды синтетического каучука.