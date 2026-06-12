По словам главы республики Рустама Минниханова, при ударе БПЛА по жилому дому есть пострадавшие

Власти Татарстана сообщили об атаке БПЛА По словам главы республики Рустама Минниханова, при ударе БПЛА по жилому дому есть пострадавшие

ВСУ при помощи БПЛА атаковали Закамский регион Татарстана, ранения получили три человека. Об этом сообщил глава республики Рустам Миннихан

По его словам, один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы.

«Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в "Максе".

Минниханов добавил, что эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. Проводится необходимая работа по устранению последствий.

Глава республики также отметил, что в Закамский регион выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Предприятия, подвергшиеся атаке беспилотников, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, сообщил глава республики. «Все необходимые службы находятся на местах», - написал он.

Число пострадавших в результате попадания БПЛА в жилой дом в Нижнекамске Республики Татарстан увеличилось до четырех, сообщил позже министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в "Максе".

Режим атаки БПЛА объявлен в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Внимание! В Тольятти действует режим "Атака БПЛА», - написал он в "Максе".

Генеральный штаб ВС Украины в свою очередь сообщил, что в Нижнекамске (Татарстан) были поражены нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК».

Генштаб ВСУ также заявил о поражении комбината «Тольяттикаучук» в Тольятти, который производит различные виды синтетического каучука.