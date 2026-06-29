Атаки угрожают безопасности в регионе, усиливают страдания мирного населения и могут привести к дальнейшей эскалации напряженности - МИД Сирии

Власти Сирии осудили атаки Израиля в провинциях Кунейтра и Дераа Атаки угрожают безопасности в регионе, усиливают страдания мирного населения и могут привести к дальнейшей эскалации напряженности - МИД Сирии

Министерство иностранных дел Сирии осудило наземные нарушения и артиллерийские обстрелы Израиля, направленные против сирийской территории в провинциях Кунейтра и Дераа.

В заявлении министерства отмечается, что нарушения израильской армии в отношении сирийской территории вызвали страх и панику среди мирного населения. Подчеркивается, что эти атаки нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также международное право, Устав Организации Объединенных Наций и Соглашение о разъединении сил 1974 года.

В заявлении говорится, что указанные атаки угрожают безопасности и стабильности в регионе, усиливают страдания мирного населения и могут привести к дальнейшей эскалации напряженности.

Министерство иностранных дел Сирии призвало ООН и международное сообщество предпринять необходимые шаги для прекращения повторяющихся нарушений со стороны Израиля и обеспечить выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года.