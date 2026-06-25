Власти российского Северо-Курильска ограничили отпуск топлива на АЗС, лимит ввели также в Дагестане

Власти ряда регионов РФ ввели временные ограничения на отпуск топлива Власти российского Северо-Курильска ограничили отпуск топлива на АЗС, лимит ввели также в Дагестане

В российском городе Северо-Курильск временно ограничили отпуск топлива на автозаправочных станциях на фоне повышенного спроса со стороны населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северо-Курильского района Сахалинской области во «Вконтакте».

«В связи с этим МКП СКМО «Автодор» было вынуждено ввести временные ограничения на отпуск топлива. Данная мера является превентивной. На данный момент действуют следующие правила реализации топлива: отпуск в канистры временно прекращен, а лимит на одну заправку составляет 20 литров», - следует из публикации.

Власти отмечают, что данные ограничения не связаны с фактической нехваткой горючего. «Топливо на АЗС имеется в наличии, а его завоз в город осуществляется строго по плановому графику. Следующая поставка топлива ожидается уже на следующей неделе. Т/х «Анатолий Чернеев» доставит очередную партию горючего в установленные сроки.Сразу после разгрузки судна и заполнения резервуаров лимит отпуска топлива будет увеличен до 30 литров на одного человека. О точной дате и времени снятия действующих ограничений мы проинформируем население дополнительно», - говорится в сообщении.

Власти призвали «всех подходить к вопросу приобретения топлива рационально и взвешенно», в связи с тем, что «запасы горючего пополняются регулярно, перебоев с поставками не прогнозируется». «Необоснованная спешка и скупка топлива про запас только создают напряжение и нервозность», - отметили в пресс-службе.

В Дагестане ограничили продажу топлива

Между тем в Дагестане на фоне повышенного спроса ограничили продажу топлива.

«Временные ограничения на отпуск топлива (не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки) введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями. Данная мера позволяет избежать искусственного дефицита и гарантирует доступность топлива для всех категорий граждан, включая экстренные службы, социальный транспорт и сельхозпроизводителей», - говорится в сообщении Минэнерго республики.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от попыток приобретения топлива с использованием канистр и иных ёмкостей, заправляться по мере фактической необходимости — в объёме, достаточном для текущих поездок, а также проверять информацию исключительно из официальных источников.

«Минэнерго РД продолжает ежедневный мониторинг ситуации, взаимодействует с федеральными органами власти и топливными компаниями для стабилизации рынка. Принимаемые меры направлены на обеспечение бесперебойного топливоснабжения жителей республики.Ситуация на контроле Минэнерго РД и Минэнерго России», - отметили в Минэнерго.

На фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие из них были выведены на плановый ремонт, тогда как российское правительство периодически прибегает к ограничениям на экспорт топлива с целью обеспечения стабильности на внутреннем рынке. В последнее время ограничения на продажу топлива вводились в различных регионах страны, включая Москву.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российское правительство принимает необходимые меры для контроля ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что рассматривается возможность запрета экспорта дизельного топлива в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.

Между тем президент России Владимир Путин поручил кабмину минимизировать последствия атак ВС Украины на объекты российской инфраструктуры.

«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.