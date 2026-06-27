В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой на гражданские объекты в Ростовской области

Власти РФ сообщили о 12 пострадавших при атаке на музейный комплекс в Ростовской области В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой на гражданские объекты в Ростовской области

Число пострадавших от удара беспилотника по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области РФ возросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что 10 из пострадавших были госпитализированы, двое – получили медицинскую помощь на месте.

«Удар пришелся по основному комплексу зданий военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала», - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь назвал атаку на музейный комплекс «Самбекские высоты» «актом особого цинизма».

Между тем в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой на гражданские объекты в Ростовской области.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»», - следует из публикации.