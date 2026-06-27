Власти РФ сообщили о 12 пострадавших при атаке на музейный комплекс в Ростовской области

Olga Keskin
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
Число пострадавших от удара беспилотника по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области РФ возросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Губернатор отметил, что 10 из пострадавших были госпитализированы, двое – получили медицинскую помощь на месте.
«Удар пришелся по основному комплексу зданий военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала», - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь назвал атаку на музейный комплекс «Самбекские высоты» «актом особого цинизма».
Между тем в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой на гражданские объекты в Ростовской области.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»», - следует из публикации.